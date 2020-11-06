СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова

Алексей Вольцев

Следователи проверят новые факты, озвученные в СМИ, по делу в отношении Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить данные СМИ о выставленных на аукцион письмах и дневниках поэтессы Анны Ахматовой, которые должны были перейти по наследству дочери умершего в 2017 году актера Алексея Баталова, а также обеспечить сохранность архива его семьи.