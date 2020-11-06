Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » СМИ: Билли Айлиш и Гарри Стайлс снимутся в новом фильме Гаса Ван Сента

СМИ: Билли Айлиш и Гарри Стайлс снимутся в новом фильме Гаса Ван Сента

СМИ: Билли Айлиш и Гарри Стайлс снимутся в новом фильме Гаса Ван Сента
. СМИ узнали, музыкант Билли Айлиш и Гарри Стайлс снимутся в серии фильмов под общим названием Ouverture of something that never happened (Увертюра к тому, чего не было – Прим. ред.), которые создаст Гас Ван Сент ("Умница Уилл Хантинг", "Слон") вместе с креативным директором модного дома Gucci Алессандро Микеле, сообщает NME.

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно, что в сериале примет участие актриса и художница Сильвия Калдерони. Ожидается, что ее героиня будет гулять по Риму и встречаться с разными музыкантами, в том числе Айлиш и Стайлсом.

Среди других приглашенных знаменитостей в проекте появятся драматург и актер Джереми О. Харрис, британская певица Арло Паркс и лидер группы Florence and the Machine Флоренс Уэлч.


Дебют сериала состоится в конце ноября на первом фестивале цифровой моды и кино, который организовывает известный итальянский бренд.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

СМИ: Билли Айлиш и Гарри Стайлс снимутся в новом фильме Гаса Ван Сента
СМИ: Билли Айлиш и Гарри Стайлс снимутся в новом фильме Гаса Ван Сента
Дмитриевская родительская суббота 7 ноября 2020 года
Дмитриевская родительская суббота 7 ноября 2020 года
Кличко в третий раз стал мэром Киева
Кличко в третий раз стал мэром Киева
Ингушетия — банкрот: расходы бюджета урежут, а доходы мобилизуют
Ингушетия — банкрот: расходы бюджета урежут, а доходы мобилизуют
Росстат рассказал, какие продукты подорожали в октябре сильнее всего
Росстат рассказал, какие продукты подорожали в октябре сильнее всего
NASA вновь установило радиосвязь с космическим аппаратом «Вояджер-2»
NASA вновь установило радиосвязь с космическим аппаратом «Вояджер-2»
Путин: «Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком»
Путин: «Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче
Бьюти-дайджест: от образов из фильма "Ведьмы" до бодипозитивной рекламы
Бьюти-дайджест: от образов из фильма "Ведьмы" до бодипозитивной
Байден в случае победы сразу приступит к обязанностям, узнали СМИ
Байден в случае победы сразу приступит к обязанностям, узнали СМИ
Магаданская область в 2021 и 2022 годах получит 502 млн рублей на создание новых мест в школах
Магаданская область в 2021 и 2022 годах получит 502 млн рублей на
Надо уделять особое внимание людям, занимающимся организацией питания школьников – Дмитрий Глушко
Надо уделять особое внимание людям, занимающимся организацией питания
Стартовала самая масштабная онлайн-олимпиада по русскому языку как иностранному
Стартовала самая масштабная онлайн-олимпиада по русскому языку как

Топ на сегодня

Армия обороны Карабаха: На подступах к Шуши ликвидированы группы противника
Армия обороны Карабаха: На подступах к Шуши ликвидированы группы
Стоимость биткоина впервые с 2018 года превысила 15 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с 2018 года превысила 15 тысяч долларов
Иски от Трампа и лидерство Байдена: как проходит подсчет голосов на выборах в США
Иски от Трампа и лидерство Байдена: как проходит подсчет голосов на
Путин наградил Чупшеву медалью орденом "За заслуги перед отечеством"
Путин наградил Чупшеву медалью орденом "За заслуги перед отечеством"
Лавров и Маас призвали Ереван и Баку выполнять договоренности по Карабаху
Лавров и Маас призвали Ереван и Баку выполнять договоренности по

Еще по теме

Гарри Стайлс записал расслабляющие аудиосказки
Мать Билли Айлиш рассказала о ее нездоровом увлечении Бибером
Билли Айлиш раскрыла секрет получившего «Грэмми» альбома
Билли Айлиш рассказала о своей самоизоляции