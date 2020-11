СМИ: Билли Айлиш и Гарри Стайлс снимутся в новом фильме Гаса Ван Сента

Лидия Мартынова

. СМИ узнали, музыкант Билли Айлиш и Гарри Стайлс снимутся в серии фильмов под общим названием Ouverture of something that never happened (Увертюра к тому, чего не было – Прим. ред.), которые создаст Гас Ван Сент ("Умница Уилл Хантинг", "Слон") вместе с креативным директором модного дома Gucci Алессандро Микеле, сообщает NME.

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно, что в сериале примет участие актриса и художница Сильвия Калдерони. Ожидается, что ее героиня будет гулять по Риму и встречаться с разными музыкантами, в том числе Айлиш и Стайлсом.

Среди других приглашенных знаменитостей в проекте появятся драматург и актер Джереми О. Харрис, британская певица Арло Паркс и лидер группы Florence and the Machine Флоренс Уэлч.

Дебют сериала состоится в конце ноября на первом фестивале цифровой моды и кино, который организовывает известный итальянский бренд.