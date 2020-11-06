«Сохраняйте спокойствие». Байден заявил о своей неизбежной победе на выборах в США

Анастасия Иванова

Джо Байден заявил, что не сомневается в своей победе на выборах, и призвал американцев воздержаться от протестов, пока не будут подсчитаны все голоса. Об этом Байден заявил во время выступления в городе Уилмингтоне, штат Делавэр."Мы не сомневаемся, что когда подсчет будет завершен, сенатор Харрис и я будем объявлены победителями", - отметил Байден.Кандидат от демократов подчеркнул, что уверен в успехе своей кампании, хотя в ключевых штатах еще продолжается подсчет голосов."Сохраняйте спокойствие. Подсчет вскоре завершится, и мы будем знать все очень скоро", - добавил Байден.