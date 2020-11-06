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Стартовала самая масштабная онлайн-олимпиада по русскому языку как иностранному

Стартовала самая масштабная онлайн-олимпиада по русскому языку как иностранному

Минпросвещения России приглашает иностранцев принять участие в самом крупном соревновании на знание русского языка – II Международной олимпиаде по русскому языку как иностранному. Олимпиада при поддержке Министерства проходит на базе Санкт-Петербургского государственного университета, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

II Международная олимпиада по русскому языку как иностранному проводится в онлайн-режиме, что открывает возможность всем желающим присоединиться к интеллектуальному соревнованию.

Первый тур олимпиады проходит до 23 ноября 2020 года. Финальный тур состоится с 30 ноября по 12 декабря. К состязанию приглашаются участники двух возрастных групп: 12–16 лет и 17–30 лет. Регистрация на олимпиаду продлится до 23 ноября.

В прошлом году участниками олимпиады стали 7199 человек из 131 страны.

Конкурсантам предстоит пройти отборочный и финальный туры, которые содержат тестовые задания, открытые вопросы, а также задания повышенной сложности, где необходимо применить творческий подход и сообразительность. Участникам олимпиады предстоит продемонстрировать свои знания грамматики, лексики и синтаксиса русского языка.

Призёрам и победителям Олимпиады вручат учебные пособия по русскому языку, они также получат возможность бесплатно пройти государственное тестирование по русскому языку как иностранному и стать обладателями международного сертификата государственного образца, который является единственным официальным документом, подтверждающим уровень владения русским языком. Также лучших конкурсантов ждут специальный диплом, который даёт существенный бонус при поступлении в СПбГУ, и другие памятные призы. Награждение победителей состоится после 20 декабря 2020 года.

Онлайн-олимпиада по русскому языку как иностранному – одно из многочисленных мероприятий, которое проводит Минпросвещения России в рамках повышения качества образования на русском языке за рубежом. Глобальная гуманитарная программа включает различные проекты. Так, реализуемый на базе «Международного центра образования «Интердом» имени Д.Е. Стасовой» проект «Российский учитель за рубежом» обеспечивает преподавание русского языка и предметов на русском языке российскими педагогами в ряде зарубежных стран, таких как Таджикистан, Киргизия, Вьетнам, Монголия и Сербия.

В октябре 2020 года также запущен проект «Класс!» в Узбекистане, направленный на повышение уровня и качества преподавания русского языка за рубежом. В рамках первого этапа проекта российские методисты проводят мониторинг уровня владения русским языком учащимися и учителями общеобразовательных школ Республики Узбекистан, осуществляющими обучение русскому языку и предметам на русском языке. Вторым этапом станет работа российских педагогов и методистов в узбекистанских школах и 14 региональных центрах повышения квалификации.

# Общество
По материалам: edu.ru

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