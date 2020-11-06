Стоимость биткоина впервые с 2018 года превысила 15 тысяч долларов

Влада Некрасова

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в четверг растет примерно на 8%, впервые с января 2018 года превысив психологическую отметку в 15 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 18.51 мск биткоин дорожает на 8,38%, до 14945 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 7,95%, до 15005 долларов. Таким образом, цена криптовалюты впервые с 9 января 2018 года превысила психологический уровень в 15 тысяч долларов.