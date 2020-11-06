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СВР России: Располагаем точными данными о сирийских боевиках в Карабахе

СВР России: Располагаем точными данными о сирийских боевиках в Карабахе

Служба внешней разведки (СВР) России получила из разных источников точные данные о том, что в карабахском конфликте участвуют боевики-террористы, в том числе с Ближнего Востока и, прежде всего, из Сирии. Об этом директор СВР Сергей Нарышкин сообщил в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.


Комментируя опубликованное армянской стороной видео о сирийском наёмнике, взятом в плен в Карабахе, глава российской внешней разведки отметил, что Москва получает из ряда стран информацию о переброске боевиков в Завкавказье.

«Эти данные мы получаем из целого ряда стран, от разных источников и от разных наших партнёров, партнерских служб на Ближнем Востоке», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве СВР со спецслужбами Армении и Азербайджана, Нарышкин отметил, что имеется механизм взаимодействия с обеими республиками.

«Есть отлаженный механизм сотрудничества со спецслужбами, с разведывательными службами всех стран пространства СНГ, в том числе со Службой внешней разведки Азербайджана и с подразделением Службы национальной безопасности Армении, подразделением, которое занимается разведывательной деятельностью», — сказал он.

Директору СВР был также задан вопрос о тесном сотрудничестве спецслужб Великобритании и Турции по Карабаху, о чём ранее появились публикации в СМИ.

«Работу турецкой разведывательной службы мы ощущаем, видим отдельные элементы этой работы. Что касается британской разведки, то о британцах я такого сказать не могу», — ответил Нарышкин.

Как сообщало ИА Newstes, Сергей Нарышкин в октябре указывал на обеспокоенность Москвы в связи с поступающими из зоны карабахского конфликта сведениями об участии в боях на стороне Азербайджана террористов из Сирии.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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