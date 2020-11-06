СВР России: Располагаем точными данными о сирийских боевиках в Карабахе
Служба внешней разведки (СВР) России получила из разных источников точные данные о том, что в карабахском конфликте участвуют боевики-террористы, в том числе с Ближнего Востока и, прежде всего, из Сирии. Об этом директор СВР Сергей Нарышкин сообщил в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.
Комментируя опубликованное армянской стороной видео о сирийском наёмнике, взятом в плен в Карабахе, глава российской внешней разведки отметил, что Москва получает из ряда стран информацию о переброске боевиков в Завкавказье.
Отвечая на вопрос о сотрудничестве СВР со спецслужбами Армении и Азербайджана, Нарышкин отметил, что имеется механизм взаимодействия с обеими республиками.
Директору СВР был также задан вопрос о тесном сотрудничестве спецслужб Великобритании и Турции по Карабаху, о чём ранее появились публикации в СМИ.
Как сообщало ИА Newstes, Сергей Нарышкин в октябре указывал на обеспокоенность Москвы в связи с поступающими из зоны карабахского конфликта сведениями об участии в боях на стороне Азербайджана террористов из Сирии.