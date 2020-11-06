Участники Порохового заговора вели секретную переписку апельсиновым соком

Вадим Карасев

Национальный архив Великобритании в честь 415-й годовщины разоблачения Порохового заговора опубликовал в своем блоге рассказ о переписке одного из заговорщиков. Чтобы скрыть секретную информацию в письмах, он пользовался вместо чернил апельсиновым соком. Написанные им буквы исчезают, когда сок высыхает, но проявляются снова, если письмо нагреть.

Спустя четыреста лет даже проявленные буквы, написанные соком, трудно прочесть невооруженным глазом. Но специалисты архива воспользовались появившейся в их распоряжении год назад системой мультиспектральной съемки, которая позволяет фотографировать документы в разных диапазонах видимого света, а также в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне. И апельсиновый сок, и сделанные из железа и дубовых галлов старинные чернила поглощают ультрафиолет, но в разной степени, поэтому написанные чернилами буквы выглядят темнее. В инфракрасном диапазоне, напротив, написанное апельсиновым соком полностью исчезает.

5 ноября 1605 года английский король Яков I должен был присутствовать на открытии сессии парламента. Группа заговорщиков-католиков, боровшихся против англиканской церкви, решила уничтожить короля и высших вельмож, взорвав под залом, где собиралась палата лордов, две с половиной тонны пороха. Но 26 октября лорд Монтигл, католик и свойственник одного из заговорщиков, получил анонимное письмо, где ему советовали не ходить на заседание парламента, «поскольку Бог и человек объединились, дабы покарать злобу сих злых времен». Письмо попало к королю, здание парламента ночью накануне заседания обыскали, и человека, который должен был зажечь фитиль, задержали. Тут же были обнаружены 36 бочонков с порохом. Звали задержанного Гай Фокс. Остальные заговорщики также были схвачены. Часть из них погибла при задержании, другие после короткого следствия были казнены. Эти события вошли в историю как Пороховой заговор (Gunpowder Plot).

Национальный архив опубликовал фрагменты из переписки священника-иезуита Генри Гарнета, одного из деятелей католической оппозиции. Он находился в заключении в Тауэре и использовал апельсиновый сок для тайных сообщений своим друзьям и соратникам. Гарнет выступал против покушения на короля и лордов, но не сумел переубедить своих сторонников. Его корреспондентом был состоятельный католик и видный участник заговора Амбруаз Роквуд. Он занимался разведением лошадей, и заговорщики планировали использовать лошадей из его конюшен во время вооруженного восстания после взрыва. Также Гарнет переписывался с Анной Во, которая занималось арендой домов, где скрывались действовавшие в Англии подпольно католические священники. Она не участвовала напрямую в заговоре, но подозревала о его существовании, и есть гипотеза, что именно она была автором письма, разоблачившего заговорщиков. Гипотеза основана только на сходстве почерка, личность автора рокового письма до сих пор признается неизвестной.

По иронии судьбы, переписка Гарнета контролировалась тюремщиками, которым было известно и о строчках, написанных апельсиновым соком. Чтобы получить доказательства измены, письма прочитывались, затем изготавливались их точные копии (тоже с использованием сока) и доставлялись адресату. Гарнет и Роквуд были признаны виновными и казнены, Анна Во была арестована, но позже выпущена на свободу.