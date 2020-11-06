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Украинская ЦИК пошутила про выборы в США

Украинская ЦИК пошутила про выборы в США

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В украинском Центризбиркоме, все еще не получившем окончательные данные от территориальных избирательных комиссий по местным выборам, «прошлись» и по выборам президента США.

«Весь мир замер в ожидании результатов выборов в Соединенных Штатах Америки и… в Украине», — такими словами начинается очередное сообщение =AZXv-SXQTD1sFd8vBd5Vj2he38Qq_s9njdwPc2LYsg_o7BpDvZkpNKm0TKq3ZZC3fL_s8vs_ZtwBbym3EeO877Ik9Fj6idOh1HU9dUuZn6dj5zg6C4h_Q3p7Rdeil8ra4VskDoyxeo-zHhf5lH6lvGNc&__tn__=%2CO%2CP-R]ЦИКа в соцсетях.

Напомним, что с момента завершения голосования 25 октября прошло уже почти две недели, однако «воз и ныне там».

Отметим, что ЦИК не ведет подсчеты голосов на местных выборах — этим занимаются территориальные комиссии, которые, собрав все данные, отправляют их в Центризбирком.

Тем временем в ряде городов назначены повторные выборы. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, голосование должно состоятся 15 и 22 ноября.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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