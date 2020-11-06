Украшаем дом к Новому году

Лидия Мартынова

Чтобы украсить дом к Новому году не нужно ходить по магазинам и что-то покупать, все можно сделать своими руками. Получится красиво и индивидуально. Нужно всего лишь проявить немного фантазии и у вас получится прекрасный декор. Можно сделать множество различных вещей, чтобы в доме была атмосфера наступающего праздника.

Праздничный венок на Новый год

Такой венок можно повесить снаружи на входную дверь, либо украсить им стену.

Для работы понадобится:

Готовая основа, например, кольцо от пялец. Можно взять старую алюминиевую вешалку, раскрутить ее и сделать круг самостоятельно. Вырезать из плотного картона круг, либо взять лозу и сделать круг из нее.Материал, которым вы хотите декорировать венок. Это могут быть пуговицы, прищепки, новогодние шары, мишура, веточки ели (искусственной).Горячий пистолет.

Ход работы

Нужно взять основу, если вы используете мишуру, то намотать ее по кругу, в конце закрепить горячим пистолетом. После этого между мишурой можно наклеить различные мелкие предметы, необычные елочные шары, шишки, на ваше усмотрение. Но и с одной мишурой такой венок смотрится хорошо.Если вы выбрали пуговицы, то они должны быть яркими и разного размера, их просто наклеиваем в хаотичном порядке на основу и друг к другу, чтобы венок получился объемным.Ваш выбор упал на новогодние шары, то их тоже приклеиваем к основе и друг к другу. Шары должны быть разного размера. Сначала склеиваются большие шары по кругу, а потом между ними приклеиваем маленькие.Венок из еловых веток. Можно разобрать старую искусственную елку на веточки, а потом каждую веточку аккуратно разместить к основе. Между веточками можно также приклеить маленькие шишки, сухие ягоды, шары и другое.

Такой венок будет хорошим украшением в Новогодний праздник и придаст праздничную атмосферу.





Что понадобится:

гирлянда;шарики для настольного тенниса;канцелярский нож.

Ход работы:

Берем обычную гирлянду, чем она будет длиннее, тем вы больше украсите места. В каждом шарике с помощью канцелярского ножа делаем надрезы крест-накрест. Затем каждый фонарик гирлянды вставляем в это отверстие. Вот и все, после того, как все лампочки будут в шариках, гирлянда готова. После этого по желанию можно покрасить шарики в любой цвет или сделать надписи.