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Умершая в ожидании собака стала иллюстрацией у ЦИК итогов выборов

Умершая в ожидании собака стала иллюстрацией у ЦИК итогов выборов

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Центральная избирательная комиссия продолжает троллинг по поводу результатов местных выборов, прошедших в Украине почти две недели назад.


Так, на страничке =AZWaseZn69nu9anw_tktZutl-TtdnR7mAnYjSIBixjjnNwxftTRbdvuqRXf9vv-zdqFBbkanJrFDXfOXU6AVfdXJFT-wdB6EMbZFzcgwSr9Uv_XRPp_Y_9kFdQEe1bkc8zsLlEsX7Xw5qFDbZjfJ7G0r&__tn__=%2CO%2CP-R]ЦИК в соцсетях пост об ожидании результатов от территориальных избирательных комиссий проиллюстрирован картинкой, на которой изображен Хатико.

«О долгожданных результатах. Где они? В Территориальных избирательных комиссиях. Согласно Избирательному кодексу, 6 ноября — последний день установления результатов ТИК. Большинство из них направили в Центризбирком сообщения о результатах. Некоторые ТИК пока не прислали результаты, но это не значит, что они их не установили», — говорится в сообщении Центризбиркома.

В ЦИК поясняют, что закон не предусматривает сроки предоставления информации территориальными комиссиями в ЦИК. Их задача — уложиться в дедлайны по установлению результатов выборов, а потом обнародовать их в местных печатных СМИ, на сайте соответствующего совета или ТИК, а также отправить информацию в Центризбирком…

Так что ЦИК все еще в ожидании, как и Хатико…


В Японии пес Хатико стал символом верности и преданности — он девять лет ждал хозяина, приходя на железнодорожную станцию.

Его хозяин-профессор ежедневно уезжал на работу в город. Собака, постоянно следовавшая за ним, провожала и встречала профессора. А один раз не дождалась — в университете у мужчины случился инсульт и он умер. Однако пес по-прежнему каждый день продолжал приходить на станцию, пока не умер.

Напомним, что повторное голосование в ряде городов назначено на 15 и 22 ноября.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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