Ургант предложил "Большие гонки" на выборах президента США

Алексей Вольцев

Телеведущий Иван Ургант предложил способ выбрать президента США, если оба кандидата на этот пост – Дональд Трамп и Джо Байден – наберут равное количество голосов, сообщает РИА Новости.

"Если равное количество голосов, к кандидатам в президенты в финале приезжает Дмитрий Нагиев, и они на палках, как в "Больших гонках", должны взбираться в гору", – объяснил Ургант. В этом случае президентом, уточнил телеведущий, станет тот, кто быстрее доберется до вершины.

Ургант при этом пошутил, что за время его пятиминутного монолога лидер президентской гонки успел несколько раз смениться.

США прошли выборы президента, кто их выиграл – пока не известно. В нескольких штатах продолжается подсчет голосов.

По последним прогнозам СМИ, лидером президентской гонки является Джо Байден, кандидат от Демократической партии. Для окончательной победы ему нужно получить еще шесть голосов выборщиков.

Ранее радио Sputnik сообщало о том, что в МИД России рассказали о перспективах взаимодействия с США после выборов.