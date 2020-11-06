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В АлтГПУ прошел всероссийский онлайн-форум «Молодой учитель. Формула успеха»

В АлтГПУ прошел всероссийский онлайн-форум «Молодой учитель. Формула успеха»

В Алтайском государственном педагогическом университете прошел всероссийский онлайн-форум «Молодой учитель. Формула успеха», сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края.

В форуме приняли участие начинающие педагоги и руководители системы образования, выпускники педагогических вузов, эксперты в области трудоустройства, адаптации и закрепления выпускников в системе образования, а также родители школьников из Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, Новосибирской, Свердловской, Волгоградской, Ярославской областей.  

«В этом году мы обсуждаем актуальный для системы, и в частности для Алтайского края, вопрос, поскольку наш регион вступает в эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в школах и колледжах. Новосибирск «стартовал» в прошлом году, и представители образовательных учреждений уже могут поделиться нововведениями с коллегами. В этом году к обсуждению присоединились и родители обучающихся, поскольку родительская общественность сейчас очень активно обсуждает формы дистанционной работы. Мы хотим объяснить, что цифровая образовательная среда и дистанционное обучение – разные понятия. Именно поэтому главным предметом обсуждения форума «Молодой учитель. Формула успеха» в 2020 году стало формирование цифровой образовательной среды в образовательной организации», – сказала один из организаторов форума Анна Долгова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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