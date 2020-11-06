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В девяти сельских школах Краснодарского края отремонтировали спортзалы

В девяти сельских школах Краснодарского края отремонтировали спортзалы

В девяти сельских школах Краснодарского края отремонтированы спортивные залы, сообщает пресс-служба Администрации региона.

Еще в двух учебных заведениях работы будут завершены до конца года.

«Уже завершены работы в девяти школах Выселковского, Калининского, Красноармейского, Кущевского, Староминского, Успенского, Щербиновского районов. Сейчас подрядчики заканчивают ремонт в школах № 1 и 3 Щербиновского района», – уточнили в Министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

Всего на обновление 11 спортивных залов в сельской местности выделено 24 миллиона рублей.

Масштабное развитие спортивной базы учебных заведений ведется и в рамках краевых программ. За пять лет в регионе отремонтировали 219 спортзалов, в том числе и в сельской местности. На эти цели направлен почти 661 миллион рублей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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