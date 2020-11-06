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В финал VII метапредметной олимпиады «Московский учитель» прошли 1320 участников

В финал VII метапредметной олимпиады «Московский учитель» прошли 1320 участников

В финал VII метапредметной олимпиады «Московский учитель» прошли 1320 участников, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

В первом туре участники отвечали на вопросы из разных областей знаний. На выполнение всех заданий было отведено четыре часа. Во втором туре им предстоит дистанционно выполнить несколько предметных заданий по выбору и сделать обязательную творческую часть заданий: разработать сценарий урока по заданным условиям, а также проверить ученическую работу по определенным критериям.

Метапредметная олимпиада «Московский учитель» проводится в столице с 2014 года, а инициаторами ее проведения стали сами учителя. Мероприятие осуществляется Городским методическим центром и Центром педагогического мастерства совместно с Межпредметной ассоциацией столичных учителей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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