В Индонезии украинке грозит смертная казнь за посылку с пастилой

Влада Некрасова

Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»

На Бали (Индонезия) полиция задержала гражданку Украины Дарью Шигаеву. Молодую женщину подозревают в хранении наркотиков. В Индонезии за подобное преступление могут приговорить к смертной казни. Это произошло 5 ноября.

«Даша получила посылку от родителей с домашней пастилой, которую приняли за наркотики»

О задержании нашей соотечественницы на своей странице в Facebook сообщила сестра Дарьи Шигаевой Катерина Кириченко. Женщина утверждает, что, скорее всего, произошла ошибка. На самом деле накануне Даша, проживающая на Бали, получила посылку от родителей со сливовой пастилой домашнего приготовления. Именно эту восточную сладость полицейские и приняли за партию наркотиков.

«Хэлп! На Бали арестовали сестру с подозрением в хранении наркотиков, в Индонезии за это смертная казнь, — написала в своем посте Катерина Кириченко. — Даша уже год живет на Бали, ей родители отправили посылку с домашней, хендмейд, сливовой пастилой. Посылка приехала, Даша ее получила. После получения к ней домой ворвалась полиция с обвинением в хранении наркотиков. Дашу задержали для проведения дополнительного тестирования пастилы.

Мы точно знаем, что в оригинальной посылке наркотика не было, но это не значит, что с ней не проводились какие-то махинации. Что делать? Куда бежать? Как можем помочь? С консульством Украины в Индонезии связались, они предлагают подождать три дня до получения результатов повторного теста".

Дарья Шигаева

Катерина Кириченко воздержалась от интервью «ФАКТАМ», сославшись, что они в семье приняли решение пока «публично не выступать в прессе». Однако мне она все же сообщила, что ей и ее друзьям удалось дозвониться до украинского посольства в Индонезии.

— Семья приняла решение пока не выступать публично. МИД в курсе ситуации и держит ее на контроле, консульство помогает. Мы ждем, будет официальное обвинение или нет, и надеемся на лучшее, так как уверены в невиновности, — пояснила Катерина. — Ситуация стабильная. Даша в заключении в центральном офисе полиции в Денпасар. Условия там человеческие. Она без связи, но к ней пускают посетителей. Относятся к ней хорошо. Вчера (5 ноября. — Авт.) говорили о задержании на три дня до выяснения, сейчас уже на пять. Финальный ответ должны получить 10 ноября.

«6 ноября Даше звонил посол и приезжали почетные консулы. После включения МИД от министра, замминистров и посольства/консульства — нам стало немного спокойнее, — написала на своей странице в соцсетях Катерина Кириченко. — Мы все еще в поиске адвоката, есть варианты, но окончательно не определились. Даша сдала анализы. Также образец пастилы в присутствии адвоката был взять на повторный анализ. Мы уверены в невиновности, не употребляла и в образце наркотических средств не было».

Дарью мог оговорить кто-то из соотечественников

Ситуация действительно странная. Не понятно, почему так долго производится экспертиза пастилы? Есть ли гарантия, что индонезийские правоохранители не совершат должностной подлог, чтобы шантажировать украинку?

Друг семьи Юрий Федоренко рассказал в соцсетях о существующей в Индонезии схеме: «В Индонезии есть статья за недоносительство об операциях с наркотиками. По ней обычно дают год, но иногда и больше. Если же там поймали кого-то на провозе или торговле наркотой, то серьезно облегчить свою участь возможно, только сдав максимальное число коллег и тех, кто был просто в курсе происходящего, в том числе пользовался услугами.

Возможно, кого-то из Дашиных знакомых взяли, и человек начал называть все знакомые ему имена подряд из соображений «чем больше любых имен назову, тем на меньший срок посадят». А учитывая, что наркотики там провозят в основном одинокие девушки/женщины, к ним у индонезийской полиции особо предвзятое отношение. В общем, вероятно, произошел оговор, а полиция действует там очень бесцеремонно. Для понимания менталитета индонезийских силовиков: одинокую девушку во время прохождения таможни легко могут сначала направить на тщательнейший индивидуальный досмотр, а затем и на рентген желудка. Просто потому что она показалась им подозрительной".

В посольстве Украине в Индонезии «ФАКТАМ» сообщили, что о ситуации с Дарьей Шигаевой им известно.

— 5 ноября правоохранители Индонезии задержали гражданку Украины, которая получила посылкой подозрительное вещество из Украины. В настоящий момент производится экспертиза этого вещества. Мы постоянно находимся на связи с семьей украинки и налаживаем отношения с правоохранительными органами, которые занимаются этим делом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Малайзии был приговорен к смертной казни через повешение участник украинских проектов «Битва хоров» и «X-фактор» Роман Золотарев. Парень направлялся на заработки в Бразилию, но по пути согласился доставить в Лаос чемодан с вещами. Со слов Романа, он убедился, что ничего подозрительного в чемодане не было. Однако при пересадке в аэропорту Куала-Лумпура Золотарева задержали малайзийские таможенники. В чемодане у артиста были обнаружены наркотики. Только вмешательство украинских дипломатов спасло Романа от смертной казни. Парень лишь три года спустя, после содержания в малайзийской тюрьме, вернулся на родину.

Фото со страницы Дарьи Шигаевой в Facebook