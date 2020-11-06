Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Ингушетии создадут новые детские технопарки «Кванториум» и центры «IT-куб»

В Ингушетии создадут новые детские технопарки «Кванториум» и центры «IT-куб»

В Ингушетии создадут новые детские технопарки «Кванториум» и центры «IT-куб»

В Ингушетии создадут новые детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России для школьников, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки региона Эсет Бокову.

Они будут созданы в рамках реализации нацпроекта «Образование».

«Минобрнауки Ингушетии участвует в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета по пяти направлениям в рамках нацпроекта «Образование». На средства, которые мы планируем получить, рассчитываем создать на базе общеобразовательных организаций детские технопарки «Кванториум», центры цифрового образования детей «IT-куб» до 2025 года», – сказала Бокова.

Она сообщила, что также в рамках нацпроекта планируется создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.

«Помимо этого, мы планируем создание и функционирование в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа», а также создание центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, созданных с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех», – добавила Бокова.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Участники Порохового заговора вели секретную переписку апельсиновым соком
Участники Порохового заговора вели секретную переписку апельсиновым
Амурские студенты-педагоги временно выйдут на работу в школы
Амурские студенты-педагоги временно выйдут на работу в школы
В Ингушетии создадут новые детские технопарки «Кванториум» и центры «IT-куб»
В Ингушетии создадут новые детские технопарки «Кванториум» и центры
Многоязычие – естественная для человечества ситуация
Многоязычие – естественная для человечества ситуация
В Сети представили посмертный альбом Эннио Морриконе
В Сети представили посмертный альбом Эннио Морриконе
Песков назвал фактор, влияющий на режим работы Путина
Песков назвал фактор, влияющий на режим работы Путина
Имя-оберег: 5 женских имён, которые защитят от порчи и беды
Имя-оберег: 5 женских имён, которые защитят от порчи и беды
СВР России: Располагаем точными данными о сирийских боевиках в Карабахе
СВР России: Располагаем точными данными о сирийских боевиках
Андрей Афанасьев: Готов ли Азербайджан к последствиям пантюркизма?
Андрей Афанасьев: Готов ли Азербайджан к последствиям пантюркизма?
«Сохраняйте спокойствие». Байден заявил о своей неизбежной победе на выборах в США
«Сохраняйте спокойствие». Байден заявил о своей неизбежной победе на
В Испании пассажирский поезд сошел с рельсов
В Испании пассажирский поезд сошел с рельсов

Топ на сегодня

Армия обороны Карабаха: На подступах к Шуши ликвидированы группы противника
Армия обороны Карабаха: На подступах к Шуши ликвидированы группы
Стоимость биткоина впервые с 2018 года превысила 15 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с 2018 года превысила 15 тысяч долларов
Иски от Трампа и лидерство Байдена: как проходит подсчет голосов на выборах в США
Иски от Трампа и лидерство Байдена: как проходит подсчет голосов на
Путин наградил Чупшеву медалью орденом "За заслуги перед отечеством"
Путин наградил Чупшеву медалью орденом "За заслуги перед отечеством"
На востоке Ирака прогремели взрывы
На востоке Ирака прогремели взрывы

Еще по теме

Новые центры «Точка роста» и мобильный «Кванториум» откроются на Камчатке
В Красноярском крае открылся первый мобильный «Кванториум»
В школах Ленинградской области к 2023 году создадут 63 центра цифрового образования
В новороссийский технопарк «Кванториум» открыта запись детей