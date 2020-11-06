В Ингушетии создадут новые детские технопарки «Кванториум» и центры «IT-куб»

Анастасия Иванова

В Ингушетии создадут новые детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России для школьников, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки региона Эсет Бокову.

Они будут созданы в рамках реализации нацпроекта «Образование».

«Минобрнауки Ингушетии участвует в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета по пяти направлениям в рамках нацпроекта «Образование». На средства, которые мы планируем получить, рассчитываем создать на базе общеобразовательных организаций детские технопарки «Кванториум», центры цифрового образования детей «IT-куб» до 2025 года», – сказала Бокова.

Она сообщила, что также в рамках нацпроекта планируется создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.

«Помимо этого, мы планируем создание и функционирование в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа», а также создание центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, созданных с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех», – добавила Бокова.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.