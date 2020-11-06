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В Крыму назвали инициативу МИД Украины по полуострову дешевым пиаром

В Крыму назвали инициативу МИД Украины по полуострову дешевым пиаром
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец назвал дешевым пиаром намерение МИД Украины провести в следующем году международный саммит по "возвращению" полуострова под украинскую юрисдикцию.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве.

"Весь этот проект - это дешевый пиар и очередной механизм выпросить очередную подачку у мирового сообщества. Ничем реальным и хоть немножко полезным для украинцев эта авантюра не обернется", - сказал РИА Новости Чегринец.

По его словам, всем здравомыслящим людям давно понятно, что тема Крыма закрыта раз и навсегда.


Украине будут уже новые-старые горе-руководители. Да и дефолт, и банкротство страны тоже весьма возможно", - подчеркнул Чегринец.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

# Политика
По материалам: ria.ru

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