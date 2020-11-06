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В МИД России констатировали очевидные недостатки избирательной системы США

В МИД России констатировали очевидные недостатки избирательной системы США

Министерство иностранных дел России скептически отнеслось к избирательному процессу в Соединенных Штатах – дипломаты пришли к выводу, что архаичное законодательство привело к угрозе массовых беспорядков.

Комментируя сложности с подведением итогов голосования, Захарова от имени Москвы выразила готовность к конструктивному взаимодействию с любым избранным главой государства. Главное для американцев сейчас – вопросы внутренней безопасности.

"Очевидные недостатки американской электоральной системы, на которые неоднократно указывали и международные наблюдатели, включая БДИПЧ ОБСЕ, и признанные эксперты в этой сфере. Частично это объясняется архаичностью соответствующего законодательства и неурегулированностью в нем ряда принципиальных моментов, о чем мы говорили неоднократно", – сказала она на пресс-конференции.

В США по итогам голосования скорее всего побеждает кандидат от Демократической партии Джо Байден, однако его отрыв от действующего президента Дональда Трампа – далеко не так высок, как предсказывалось ранее. Сам Трамп обвиняет оппонентов в попытке "украсть выборы" и требует пересчета голосов в связи с рядом аномалий во время их подсчета.

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По материалам: uposters.ru

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