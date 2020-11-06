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В отношении водителя опрокинувшегося под Орлом автобуса завели дело

В отношении водителя опрокинувшегося под Орлом автобуса завели дело
Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, опрокинувшегося в Орловской области, в результате чего погиб один человек и семь получили травмы, сообщает управление МВД по региону.

Авария произошла в 12.45 мск в Кромском районе. Микроавтобус "Газель Next" съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погибла пассажирка, женщина 1953 года рождения, еще семь пассажиров получили травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

# Россия
По материалам: ria.ru

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