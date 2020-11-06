В России впервые выявили более 20 тысяч заражённых COVID-19 за сутки

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

За минувшие сутки в стране выявлено 20 582 новых случая коронавируса в 85 регионах — это максимальное значение за весь период пандемии. В настоящее время в стране число случаев заражения достигло 1 733 440. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается что 25,7 процента инфицированных не имели клинических проявлений болезни.

Темп прироста составляет 1,2 процента.

Всего в России за сутки зафиксировано 378 летальных исходов, общее число умерших достигло 29 887.

Полностью выздоровели 16 955 человек, всего с начала пандемии выздоровело 1 296 124 человека.

По данным оперштаба, в Москве за сутки выявили 6 253 случая заражения коронавирусом — это максимальное значение с 7 мая, из них госпитализированы 1 415. На ИВЛ в столичных больницах находятся 359 человек.

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев в интервью «Парламентской газете» заявил, что заболеваемость COVID-19, возросшая осенью, пойдёт на спад, когда ударят морозы.

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