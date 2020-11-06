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В Сети представили посмертный альбом Эннио Морриконе

В Сети представили посмертный альбом Эннио Морриконе
. В Сети представили посмертный альбом итальянского композитора Эннио Морриконе, которого не стало в июле этого года. Сборник получил название Morricone Segreto.

В трек-лист вошли 27 произведений написанные композитором между 1960-ми и 1980-ми годами, семь ранее неизданных, а также малоизвестные, новаторские и экспериментальные мелодии, созданные маэстро для кино.


отмечают в издании Ansa. – В Morricone Segreto автор звучит в его самой яркой и узнаваемой форме. Это вневременная музыка".

По информации La Repubblica, во вторник, 10 ноября, в день рождения композитора (ему исполнилось бы 92 года) сборник будет выпущен на компакт-диске и на виниле.

Послушать или скачать альбом можно на всех цифровых площадках.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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