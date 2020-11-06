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В Улан-Удэ проходит семинар «Дети всей страны»

В Улан-Удэ проходит семинар «Дети всей страны»

В Улан-Удэ начал свою работу семинар-дискуссия «Дети всей страны», сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты населения Бурятии.

Эксперты из Сибири и с Дальнего Востока обсуждают вопрос доступности высшего и среднего профессионального образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Они рассмотрят региональные практики по трудоустройству и социальной адаптации этой категории учащихся.

Трансляция также будет вестись на YouTube-канале Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова.

С 1 сентября 2021 года дети-сироты, в том числе с ограничениями по здоровью, получат право на бесплатное повторное профессиональное обучение. Соответствующие изменения в закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подготовило Минпросвещения РФ, документ опубликован 26 октября 2020 года на федеральном портале проектов нормативных актов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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