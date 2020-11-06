В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским

Лидия Мартынова

Мужчина, объявленный в розыск после ранения двух сотрудников полиции в американском штате Висконсин, был задержан и помещен под стражу, сообщает телеканал FOX6.

По данным телеканала, подозреваемый Натанаэль Бентон также находился в розыске в городе Фарго в Северной Дакоте в связи с другим инцидентом со стрельбой.

Ранее сообщалось, что двое полицейских получили огнестрельные ранения на юге американского штата Висконсин, подозреваемый, который мог быть вооружен, скрылся с места преступления.