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В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским

В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
Мужчина, объявленный в розыск после ранения двух сотрудников полиции в американском штате Висконсин, был задержан и помещен под стражу, сообщает телеканал FOX6.

По данным телеканала, подозреваемый Натанаэль Бентон также находился в розыске в городе Фарго в Северной Дакоте в связи с другим инцидентом со стрельбой.

Ранее сообщалось, что двое полицейских получили огнестрельные ранения на юге американского штата Висконсин, подозреваемый, который мог быть вооружен, скрылся с места преступления.

# В мире
По материалам: ria.ru

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В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
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