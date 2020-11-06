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Вера Брежнева, Полина Аскери и другие на открытии выставки в Москве

Вера Брежнева, Полина Аскери и другие на открытии выставки в Москве

Вчера в галерее в ГУМе состоялось открытие выставки 35-летнего художника и режиссера Евгения Гранильщикова "Обстоятельства непреодолимого времени". Первыми ознакомиться с его работами пришли Вера Брежнева, Полина Аскери, Михаил Куснирович и другие.

Гранильщиков представил несколько своих новых видеоработ, в числе которых "Семейный сервиз", "Последние праздники уходящего лета", "Фейерверки" и полная версия "Русской моды". Проект художника превратил галерею ГУМа в "пространство исследования флешбеков и синкоп эпохи", очертив "линию от 80-х до наших дней".

Эпоха, возможно, основное медиа, к которому обращается Гранильщиков. Являя самим собой образ потерянного поколения, исследуя его особенности, Гранильщиков не боится расписаться в том, что, по сути, оказывается раной на теле эпохи, ее социальной, политической, ангажированной, консьюмеристской и патерналистской природы. Однако у художника есть одно преимущество — он осторожно и изящно фланирует,

— рассказала сокуратор проекта Карина Караева.

Все желающие смогут посетить выставку начиная с сегодняшнего дня и до 15 января. Также в ее рамках пройдет серия дискуссий и различных онлайн-мероприятий.


Вера Брежнева
Евгений Гранильщиков и Вера Брежнева
Полина Аскери и Михаил Куснирович
Анзор Канкулов
Теймураз Гугуберидзе, Евгений Гранильщиков и Игорь Казаков

 


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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