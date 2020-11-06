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Врач назвал запрещенные при коронавирусе продукты

Врач назвал запрещенные при коронавирусе продукты

Российский врач-терапевт Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik перечислил продукты, которые запрещено употреблять зараженным коронавирусом.

По словам врача, при заболевании COVID-19 очень важно следить за своим питанием, чтобы поддерживать правильный водно-солевой баланс в организме. Кроме обезвоживания, соленая пища еще делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе.

"Поддержка правильного водно-солевого баланса в организме - обязательная часть лечения пациентов с COVID-19. В больницах за этим следят врачи, но дома людям следует самим внимательно выбирать, что есть и пить во время болезни", - рассказал доктор.

Как он отметил, в период лечения необходимо исключить и алкоголь, поскольку он способствует обезвоживанию организма в первую очередь. Вместо этого стоит выпить лишний стакан воды, который пойдет на пользу.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко перечислил места с высокой вероятностью "незаметного" заражения коронавирусом.

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По материалам: uposters.ru

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