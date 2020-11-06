Второй тур не понадобится. Кличко победил на выборах мэра Киева

Анастасия Иванова

Действующий мэр Киева Виталий Кличко одержал победу в первом туре местных выборов с 50,52% голосов, сообщила на брифинге глава киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова.

"Больше всего голосов избирателей в едином одномандатном избирательном округе набрал кандидат на должность городского главы Кличко Виталий Владимирович. Количество голосов, отданных за Кличко Виталия Владимировича, – 365 161, что составляет 50,52%", – отметила Королькова, которую цитирует РИА Новости.

Очередные выборы в органы местного самоуправления состоялись на Украине 25 октября. Местные органы власти избираются на пять лет. Результаты местных выборов подведут до 6 ноября и обнародуют в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос, в течение трех недель должно пройти повторное голосование.

сообщало, что Кличко не проголосует на выборах.