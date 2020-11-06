Вузы и научные институты смогут стать участниками хозяйственных обществ

Влада Некрасова

Бюджетным и автономным учреждениям высшего образования и науки в России хотят разрешить становиться участниками ранее созданных хозяйственных обществ или хозяйственных партнёрств. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

На сегодняшний день, российские вузы могут создавать новые хозяйственные общества и хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении результатов интеллектуальной деятельности. Причём согласно действующему законодательству, делать это они могут без согласия учредителя.

Но при этом вузы не имеют права войти в состав участников уже действующих предприятий, в том числе и малых инновационных предприятий. А это существенно ограничивает права университетов, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, поскольку создание нового хозяйственного общества или хозяйственного партнёрства требует больше времени и усилий, чем вхождение в уставный капитал существующей организации.

Поэтому авторы документа предлагают закрепить за вузами и научными институтами право входить в уставный капитал хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств. И распространить это на организации, работающие, в том числе, в сфере малого инновационного предпринимательства, развития технопарков.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.