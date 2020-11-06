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Задержка месячных: 10 причин отсутствия менструации

При обычныхобстоятельствах месячные начинаются в течение 30 дней со дня начала предыдущейменструации. Как правило, если у женщины они не начинаются больше 60 дней,следует задуматься о причинах. А они могут быть самые разнообразные, начиная отобычного изменения образа жизни до серьезных хронических заболеваний. В этойстатье собраны самые распространенные вещи, которые могут вызвать задержкумесячных у девушки. 10 причин, вызывающих задержку месячныхВы испытываетеслишком много стресса
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По материалам: intrigue

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