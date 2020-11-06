Задержка месячных: 10 причин отсутствия менструации

Алексей Вольцев

При обычныхобстоятельствах месячные начинаются в течение 30 дней со дня начала предыдущейменструации. Как правило, если у женщины они не начинаются больше 60 дней,следует задуматься о причинах. А они могут быть самые разнообразные, начиная отобычного изменения образа жизни до серьезных хронических заболеваний. В этойстатье собраны самые распространенные вещи, которые могут вызвать задержкумесячных у девушки. 10 причин, вызывающих задержку месячныхВы испытываетеслишком много стресса