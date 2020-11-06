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Зеленский заявил о желании Макрона провести "как можно скорее" саммит в нормандском формате

Зеленский заявил о желании Макрона провести "как можно скорее" саммит в нормандском формате

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Уволивший накануне трех глав ОГА президент Владимир Зеленский провел в четверг, 5 ноября, телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, во время которого главы государств обсудили выполнение договоренностей Парижского саммита.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

В частности, Владимир Зеленский рассказал о продолжающемся с 27 июля перемирии — самом длинном за весь период с начала войны в Донбассе.

«Режим тишины в целом соблюдается, хотя все еще продолжаются провокационные нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Важным результатом является отсутствие жертв среди мирного населения в результате боевых действий. В то же время из-за целенаправленной эскалации ситуации двое украинских военных погибли, еще двое были ранены», — цитирует пресс-служба слова президента Украины.


Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что Украина неуклонно выполняет договоренности Парижского саммита, и уже на днях готова открыть два КПВВ на линии разграничения. В то же время, несмотря на несколько взаимных освобождений удерживаемых лиц и прогресс в зоне боевых действий, много договоренностей лидеров Нормандской четверки до сих пор не выполняются — как, например, доступ Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ на временно оккупированную территорию.

И их выполнение можно обсудить только на встрече в верхах.

«Макрон поддержал украинского коллегу в том, чтобы переговоры лидеров стран Нормандского формата состоялись как можно быстрее», — говорится в сообщении.

Также французский лидер высоко оценил мирные инициативы украинской стороны и усилия, которые прилагает страна для разминирования на Донбассе и разведения войск.

«Глава французского государства заверил, что Украина может рассчитывать на его решимость в том, чтобы способствовать окончанию войны», — сообщили в ОП.

Напомним, что согласно представленному в Трехсторонней контактной группе плану, Украина предлагает демилитаризировать Донбасс для проведения там выборов в 2021 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо международной политики Эмманюэль Макрон вынужден заниматься внутренними вопросами — в частности, сложной эпидемиологической ситуацией в стране и нападением террористов на мирных граждан.

Фото: ria.ru

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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