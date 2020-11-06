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Жириновский о Чечне: "Не трогайте этот регион и этих людей - толку мало"

Жириновский о Чечне: "Не трогайте этот регион и этих людей - толку мало"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире "Эха Москвы" рассказал подробности своего конфликта с властями Чечни и призвал "не трогать этот регион".

Он сообщил, что не говорил с Кадыровым после публичной перепалки.

"Эта тема нас не касается, мы не трогаем эту тему. Я 7 лет вообще ничего не говорил, ни разу не произносил ни имени, ни территории, где он является руководителем. Это не наш вопрос. Кавказом занимается президент. Вот пускай, это его прерогатива. А мы с вами должны заниматься другими вопросами, другой частью России. Ибо там особый режим", — сказал Жириновский.

В Чечне, по его словам, кандидатам от ЛДПР уже 7 лет не дают даже баллотироваться на местных выборах. Партия обращается в прокуратуру, пытаясь что-то с этим сделать, но тщетно. Причем такая ситуация у партии только в Чеченской Республике.

Единственное место, где мешают выдвижению кандидата. Вроде бы формально нет запрета, но 7 лет организация не может принять участия в выборах. Мы обращаемся в прокуратуру, она спускает прокурору Чечни. Тот вызывает каких-то людей, которые говорят: "Да нет, все в порядке, там никто не мешает". Но попробуйте выдвинуть от ЛДПР кого-то на выборах — естественно, никого не регистрируют.

Парламентарий посетовал, что даже коллеги-коммунисты не поддерживают ЛДПР, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против позиции Жириновского. 

Не трогайте этот регион и этих людей. Толку мало. Вы же видите, никакой солидарности никто не проявляет даже в парламенте. Все молчат, а Зюганов еще даже против меня.

Ранее Жириновский предложил запретить главам субъектов РФ высказываться по вопросам международной политики после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров осудил позицию французского президента Эммануэля Макрона, объявившего карикатуры на пророка Мухаммеда проявлением свободы слова. Кадыров за это потребовал извинений от лидера ЛДПР и намекнул на то, что партия продает места в списке в Госдуму. В ответ Жириновский указал, что в своем заявлении не упоминал Чечню и Кадырова, и напомнил, что Россия — светское государство. Извиняться он отказался.

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По материалам: uposters.ru

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