11 ЗОЖ-советов от Дженнифер Лопес, Джессики Альбы и других звезд

Вадим Карасев

Многие звезды за свою карьеру перепробовали столько диет и проконсультировались со столькими специалистами, что по праву и самих себя считают экспертами в области правильного питания. Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Лопес, Жасмин Тукс и другие звезды на протяжении многих лет делились в интервью своими "диетхаками". Собрали 11 советов, которые помогают знаменитостям вести здоровый образ жизни.

Отказаться от полуфабрикатов

Всегда старайтесь добавлять в свой рацион как можно больше свежих и натуральных продуктов и как можно меньше обработанных продуктов и пищи, содержащей добавленный сахар, — советует Джессика Альба.

Как говорят диетологи, многие консервы, полуфабрикаты и замороженные блюда не подходят для диетического питания из-за своего состава (консерванты, соль и сахар в больших объемах) и повышенного содержания жира. Поэтому лучше выбирать те продукты, которые прошли минимальную обработку или вовсе не были обработаны.





Баловать себя

Я готовлю полезные коктейли, в моем рационе спирулина, омега-3 и суперфуды, а еще мне очень нравятся картофель фри и мартини. Надо искать баланс, но я действительно верю, что нельзя лишать себя вкусненького, — сказала Гвинет Пэлтроу.

Основательница сайта Goop при этом не пьет кофе и соки. Из напитков в меню актрисы — кокосовая вода и миндальное молоко (конечно же, органическое). В рационе звезды нет помидоров, болгарского перца, баклажанов и кукурузы. Печет она только из безглютеновой муки, а соль использует исключительно морскую.





Не стоит сидеть на диетах, лучше придерживаться сбалансированного питания

Шей Митчелл считает, что во всем главное умеренность. Актриса признается, что не может всю свою жизнь сидеть на диете. Она делает полезный зеленый смузи, а после спокойно может съесть пиццу и выпить бокал вина.

Я стараюсь отказаться от кофе и вместо этого пью зеленый чай. Когда я хочу чего-нибудь сладкого, то ем ананасовые чипсы. Думаю, это поиск баланса, а не отказ от чего-либо. Надо просто сделать разумный выбор, — говорила Шей Митчелл.





Зеленое — значит полезное

Лиа Мишель говорит, что ей действительно нравится быть веганом. Звезда обнаружила, что когда она ест много молочных продуктов, то это сказывается на ее теле и не только.

Я чувствую себя уставшей. А вот овощи, наоборот, дарят мне дополнительную энергию, — призналась звезда.





Найти эксперта, которому можно доверять

Джордана Брюстер следует советам известного тренера Харли Пастернака. Он говорит о важности добавления белка и правильных волокон в свой рацион. До Харли я думала, что не могу есть углеводы, но он сказал: "Нет, нужно просто есть цельнозерновые, богатые клетчаткой, и тогда вы будете сыты". Так что мне нравится его программа питания, — сказала как-то актриса.





Сахар вам не друг

Модель Жасмин Тукс, как и многие другие звезды, исключила из рациона сахар. Звезда Victoria's Secret уверена, что этот ингредиент негативным образом действует на кожу и провоцирует высыпания. А вот овощи и зелень Жасмин может есть в любом количестве.Латук, немного авокадо, помидоры, фета и бальзамический уксус — так выглядит мой любимый салат, который я чаще всего ем на обед. Через раз еще добавляю туда куриное филе, приготовленное на гриле. Все вместе получается очень вкусно и полезно, — поделилась рецептом знаменитость.





Не забываем про водный баланс

А вот совет другого "ангела" Victoria's Secret Эрин Хизертон звучит банальнее: пейте много воды (не менее двух литров). Девушка уверена, что тем самым можно обуздать аппетит. С ней согласен и профессор Университета Иллинойса Руопенг Эн. Он провел исследование среди 18 тысяч добровольцев и выяснил, что увеличение потребления воды действительно подавляет желание есть. Участники употребляли на 68—205 калорий менее обычного и на 5—18 граммов меньше сахара.

Все дело в том, что часто мы принимаем жажду за голод, поэтому не ленимся, а скачиваем себе приложение, которое следит за водным балансом в течение дня и ненавязчиво напоминает нам, что пора бы пополнить бутылочку.





Сократить потребление молочных продуктов

Кортни Кардашьян уверена, что смогла добиться гладкой кожи без высыпаний с помощью полного отказа от молочки.

На самом деле молочные продукты нужно перестать есть после того, как вам исполнился год. Есть так много вариантов альтернативного молока и сыра, — говорит звезда реалити-шоу.





Дискуссии о том, сказывается ли молоко на сантиметрах на талии и состоянии кожи, ведутся уже давно. В отдельных случаях полный отказ от продуктов, содержащих лактозу, может оказаться вредным. Поэтому прежде чем окончательно отказаться от лактозы, необходимо какой-то период внимательно последить за своим самочувствием и окончательное решение принять вместе с врачом.

Отказаться от кофеина и алкоголя

Трейси Андерсон, личный тренер Дженнифер Лопес, говорила, что в холодильнике звезды лежат только органические продукты. В ее рационе много пищи, богатой белком и питательными веществами. Все свежее, никаких обработанных продуктов. А еще певица давно отказалась от алкоголя и кофейных напитков.





Записывать все, что съедено

Кэрри Андервуд — специалист по готовке со стажем, она использует приложение MyFitnessPal для записи всего, что она ест. В противном случае, говорит она, ее мозг никогда бы не запомнил, из чего состоял ее завтрак, обед и ужин.Эта привычка помогает мне делать лучший выбор и обращать внимание на то, что я ем, — говорила она.





Планировать заранее свои перекусы

Кэндис Кэмерон-Буре раньше регулярно ездила из дома в Лос-Анджелес на работу в Нью-Йорк. Чтобы не набрать вес из-за вредных перекусов, звезда тщательно планировала свои блюда и закуски. Она ела перед полетами, а в самолете отдавала предпочтение полезным закускам, а не налегала на макароны, жареную картошку и другую высококалорийную еду, которую предлагают на борту.



