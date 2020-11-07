30 мультиков для взрослых, которые сделают твой вечер намного круче

Лидия Мартынова

Мультипликация уже давно перестала бытьпрерогативой детей. Почти каждый канал или стриминговый сервис стремятсявыпустить у себя мультфильм для взрослых. И это не только рисованнаяпорнография, хотя и этого достаточно много. Благодаря чудесам анимации, каждыйиз этих мультиков может свободно бороздить безграничное море творчества икреатива, исследуя под довольно интересным углом разнообразные темы, которыедаже не всегда бывают взрослыми.