"Абсолютно открытый человек". Лавров рассказал о качествах Шойгу

Влада Некрасова

Министр обороны Сергей Шойгу - жесткий и гибкий переговорщик одновременно, рассказал глава МИД России Сергей Лавров в документальном фильме "Сергей Шойгу. Спешу жить" на канале "Звезда"."Он одновременно и жесткий, и гибкий переговорщик. Я его знаю и лично, и как переговорщика достаточно давно", - сказал Лавров.

Он пояснил, что министерство РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), которое раньше возглавлял Шойгу, было создано "с нуля" в конце 1980-х годов. Лавров в то время – с 1992 по 1994 год – был заместителем министра иностранных дел и занимался в том числе тем, что происходило на пространстве СНГ.

Абхазии и Южной Осетии. Сергей Кужугетович активно занимался тем, что мы называем "гуманитарной дипломатией" – доставкой гуманитарных грузов людям, которые оказались в зоне конфликта. И одновременно, с первых же дней функционирования в качестве руководителя различных гуманитарных операций он видел в них потенциал для дипломатии. Он примирял враждующие стороны. Так было и в Абхазии", - рассказал глава МИД.