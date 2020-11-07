Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » "Абсолютно открытый человек". Лавров рассказал о качествах Шойгу

"Абсолютно открытый человек". Лавров рассказал о качествах Шойгу

"Абсолютно открытый человек". Лавров рассказал о качествах Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу - жесткий и гибкий переговорщик одновременно, рассказал глава МИД России Сергей Лавров в документальном фильме "Сергей Шойгу. Спешу жить" на канале "Звезда"."Он одновременно и жесткий, и гибкий переговорщик. Я его знаю и лично, и как переговорщика достаточно давно", - сказал Лавров.

Он пояснил, что министерство РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), которое раньше возглавлял Шойгу, было создано "с нуля" в конце 1980-х годов. Лавров в то время – с 1992 по 1994 год – был заместителем министра иностранных дел и занимался в том числе тем, что происходило на пространстве СНГ.


Абхазии и Южной Осетии. Сергей Кужугетович активно занимался тем, что мы называем "гуманитарной дипломатией" – доставкой гуманитарных грузов людям, которые оказались в зоне конфликта. И одновременно, с первых же дней функционирования в качестве руководителя различных гуманитарных операций он видел в них потенциал для дипломатии. Он примирял враждующие стороны. Так было и в Абхазии", - рассказал глава МИД.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
"Абсолютно открытый человек". Лавров рассказал о качествах Шойгу
"Абсолютно открытый человек". Лавров рассказал о качествах Шойгу
Вместо "Эмили в Париже": 10 сериалов, чтобы узнать настоящую Францию
Вместо "Эмили в Париже": 10 сериалов, чтобы узнать настоящую Францию
Российским компаниям продлили срок исполнения инновационных проектов
Российским компаниям продлили срок исполнения инновационных проектов
МИД Азербайджана заявил об обстреле здания консульства в Харькове
МИД Азербайджана заявил об обстреле здания консульства в Харькове
Имя-оберег: 5 мужских имён, которые защитят от порчи и беды
Имя-оберег: 5 мужских имён, которые защитят от порчи и беды
Литовский «Железный волк» показал свои клыки России
Литовский «Железный волк» показал свои клыки России
В Подмосковье назвали воспитателя года
В Подмосковье назвали воспитателя года
В Липецкой области завершилась акция «Дорога глазами детей»
В Липецкой области завершилась акция «Дорога глазами детей»
На Сахалине подвели итоги премии «Сахалинский маяк»
На Сахалине подвели итоги премии «Сахалинский маяк»
Ушел из жизни Михаил Жванецкий
Ушел из жизни Михаил Жванецкий
Актер "Штрафбата" угрожал взорвать банк в Москве
Актер "Штрафбата" угрожал взорвать банк в Москве

Топ на сегодня

«Роснефть» снизит поставки на Украину
«Роснефть» снизит поставки на Украину
СВР России: Располагаем точными данными о сирийских боевиках в Карабахе
СВР России: Располагаем точными данными о сирийских боевиках
В отношении водителя опрокинувшегося под Орлом автобуса завели дело
В отношении водителя опрокинувшегося под Орлом автобуса завели дело
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Платье Dior от бабушки и кеды: Юнис Кеннеди Шрайвер вышла замуж в Майами
Платье Dior от бабушки и кеды: Юнис Кеннеди Шрайвер вышла замуж в

Еще по теме

Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры
Опрос: Лавров, Шойгу и Пучков возглавили рейтинг российских министров
СМИ назвали сохраняющих портфели в правительстве РФ министров
Лавров и Шойгу летят в Анкару для проведения консультаций