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Актер "Штрафбата" угрожал взорвать банк в Москве

Актер "Штрафбата" угрожал взорвать банк в Москве

Актер Михаил Бурлаков, знакомый многим по ролям в фильмах "Бумер", "На углу у патриарших", "Штрафбат", прошлой ночью позвонил в банк и угрожал "все взорвать" из-за невыплаты пособия. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Такое поведение было вызвано тем, что банк прекратил выплату пособий и актеру стало нечем погашать имеющийся кредит. Встревоженные угрозами банковские служащие позвонили в полицию. 

"В отдел полиции поступила информация о звонке с угрозами взрыва банка. Звонивший установлен как 65-летний актер Бурлаков Михаил Борисович. По имеющейся информации, артист угрожал все взорвать из-за того, что банк прекратил выплату пособий и ему нечем теперь платить за кредит", - рассказали журналистам сотрудники правоохранительных органов. 

Теперь стражам порядка предстоит проверить поступившую информацию и допросить Михаила Бурлакова. Известно, что до этого инцидента актер продал свою часть квартиры в Москве и переехал в город Чехов. Он постоянно жаловался журналистам на своего младшего брата, который требовал, чтобы артист отказался от своей части квартиры в его пользу. Именно это послужило причиной ее продажи и переезда.

Как ранее писал NEWSTES, 53-летний Валдис Пельш рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь.

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По материалам: uposters.ru

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