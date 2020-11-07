Бахрома, перчатки, трубы: что будет в моде этой зимой

Лидия Мартынова

Жилет

После карантина модные критики заговорили о новом стиле biz-leisure: сочетание домашних или спортивных вещей с деловой одеждой. Работая на удаленке, для видеозвонков и совещаний в "Зуме" многие позволяли себе тайное комбо пиджака с любимыми трениками. Такой микс, раньше вызывавший недоумение, теперь узаконен на подиумах, стремление к комфорту продолжает определять тренды и этой зимой. О самых актуальных предметах гардероба — в материале РИА Новости.

"Если прошлой зимой мы не вылезали из водолазок, то в этом сезоне актуальны трикотажные жилеты. Christian Dior, Lacoste, Prada, Gucci задали этот тренд на показах. Сейчас жилеты можно найти у любого бренда и увидеть в инстаграме каждого инфлюенсера", — говорит автор телеграм-канала "Шмот" Залина Амирова.

По ее словам, жилеты легко стилизуются: "Их носят не только с рубашкой, но также с футболкой, поло. Можно надеть жилет поверх платья и даже на голое тело". Самые трендовые модели — однотонные, песочных и бежевых оттенков, а также словно связанные бабушкой или с классическими принтами вроде "гусиной лапки". Так, на показе Fendi Белла Хадид появилась в жилете с узором аргайл (в ромбик) и кожаных брюках.

Кардиган

Трудно заподозрить у такой уютной домашней вещи, как кардиган, бурное прошлое, однако до начала прошлого века он был элементом военной экипировки. Теплые кофты с V-образным вырезом на пуговицах носили солдаты генерала Джеймса Кардигана, принимавшие участие в Крымской кампании — даже южная зима для британцев оказалась испытанием.





"В конце нулевых кардиганы были главным предметом модного гардероба. После недолгого забвения они снова вернулись, но теперь их носят по-другому", — говорит Софья Ярцева, автор телеграм-канала о социологии моды Make Your Style.

Она поясняет: в тренде модели свободные, гиперобъемные. Такой кардиган можно сочетать с футболкой или рубашкой или носить как самостоятельный топ, заправляя в брюки или джинсы.

Трикотажное платье

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Основой для сложного образа может стать даже самое лаконичное и простое однотонное трикотажное платье, если дополнить его грубыми ботинками или челси на толстой подошве и одним-двумя акцентными украшениями.

Оптимальный вариант — миди, сочетается как с пальто, так и с куртками. А макси отлично подойдет для романтических ужинов и вечерних выходов.

Кожаный тренч или плащ

В прошлом году, когда исполнилось 20 лет "Матрице", кожаные тренчи в стиле Тринити и Нео встречались почти в каждой коллекции. В непростом 2020-м фильм сестер Вачовски вновь актуален: хочется, чтобы, как и у героев этой ленты, большинство событий оказалось всего лишь кошмаром. Так что тренд на кожу пока с нами. Разве что вещи теперь могут быть более жизнерадостных оттенков, а не только черного и фиолетового — например, коричневого или красного.

Бахрома





"Длинная бахрома может украшать рукава, карманы, сумку, воротник. Или выступить в качестве самостоятельного элемента, заменив, например, юбку или пояс", — отмечает Софья Ярцева.

Пока одни дизайнеры декорируют платья длинными изящными нитями, отсылая к элегантности "ревущих 20-х", другие показывают на подиумах юбки, словно пропущенные через шредер. Однако и в том и в другом случае вещи завораживающе колышутся при ходьбе — эффект, за который некоторые так ценят бахрому.

Платье из пайеток

"Shine bright like a diamond", — поет в известной песне Рианна. Про блестящие платья у нас традиционно вспоминают с начала декабря, накануне череды новогодних корпоративов и вечеринок. Этот год, кажется, не станет исключением, ведь все равно хочется праздника — пусть и собираться мы будем явно более тесным кругом. Предпочтение лучше отдавать нарядам в стиле Снежной королевы — холодных серебристых оттенков.

Длинные перчатки

Похоже, перчатки теперь — наше все. Однако настоящие модницы знают: в тренде роскошные варианты в стиле театрально-вечерних. "Эта история началась еще в прошлом году, но в этом сезоне она на пике. В длинные перчатки из кожи, свободные по крою, заправляем свитера, пиджаки, даже тонкое пальто. И слегка приспускаем раструбы, чтобы получились складки", — объясняет стилист и автор телеграм-канала "Твой Фэшинобáль" Дмитрий Антюнин.

Сапоги-трубы

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"Такая обувь — всегда некий шик, потому что она придает образу немного винтажности", — говорит Дмитрий Антюнин. Сочетать "трубы" стилист советует с вещами из плотной ткани: шортами-бермудами, юбками и платьями. И добавляет, что самые смелые могут заправить в широкие голенища таких сапог джинсы и брюки.

Но главное — помнить о важном нюансе, иначе получится давно отживший свое лук из нулевых: брюки должны быть средней плотности и умеренно свободные, чтобы собирались в небольшую "гармошку" у колена.

Широкие брюки с защипами

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Прошлым летом случилось возвращение брюк-скинни с низкой посадкой — культовой вещи начала нулевых. Однако зима — явно не время демонстрировать мышцы пресса, поэтому талия вновь на обычном месте. В этом сезоне стоит присмотреться к моделям, напоминающим мужские брюки: свободного фасона, с защипами, что визуально удлиняет ноги. Материалы плотные — бархат, вельвет, кожа. Завершить образ может объемный пиджак, классическая рубашка или укороченный кардиган.

Стеганые пальто или куртки

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Стеганая верхняя одежда — идеальное решение, когда в обычном пальто уже холодно, а в пуховике или шубе еще жарко. Хотя такие вещи напоминают домашние одеяла, выглядят они довольно элегантно, но при этом уютно. Не зря стеганые пальто и куртки обожает королева Елизавета II, которая обычно носит их с резиновыми сапогами и косынками — можно последовать примеру Ее Величества.

Объемный жакет с акцентом на талии

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Пиджак или жакет? Традиционно первый считался атрибутом мужского гардероба, хотя различия стираются все больше. Носят жакеты уже давно не только в офис: как когда-то джинсы, они становятся вещью универсальной, которую, кажется, уже с чем только не рифмуют. В этом сезоне модный жакет должен сочетать две противоположные, на первый взгляд, тенденции — оверсайз и акцент на талии. Однако вопрос решается легко: достаточно использовать ремень.