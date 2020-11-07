Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Доказала экспертиза ДНК: в Волынской области 13-летняя девочка родила от 63-летнего отчима

Доказала экспертиза ДНК: в Волынской области 13-летняя девочка родила от 63-летнего отчима

Доказала экспертиза ДНК: в Волынской области 13-летняя девочка родила от 63-летнего отчима

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Волынской области правоохранителями был установлен вопиющий случай насилия над несовершеннолетней: 13-летняя девочка систематически подвергалась сексуальным домогательствам со стороны 63-летнего отчима и в итоге родила от него ребенка.


Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области.

«Еще в июне 2020 года к Иваничевского отделение полиции поступило сообщение о том, что во время проверки по месту проживания одной из неблагополучных семей в районе выявили беременную 13-летнюю девочку. По указанному факту следователи открыли уголовное производство. Во время досудебного расследования, в частности, после проведения ДНК-экспертизы полицейские установили, что к изнасилованию девочки причастен ее 63-летний отчим», — говорится в сообщении.

В настоящее время суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мама-подросток находится под наблюдением врачей.

Еще один подобный случай зафиксирован в Киверцевском районе области: к полиции на днях поступила информация о возможном совершении сексуального насилия жителем района в отношении малолетнего падчерицы. В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что 46-летний мужчина с 2018 по 2020 год неоднократно вступал в половые отношения со своей 13-летней падчерицей против ее воли. Мать не верила дочери, но ребенок, наконец, не выдержала и рассказала все руководителю местного отдела полиции.

По данному факту следователи также начали уголовное производство по ч.4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Сейчас по делу назначен ряд экспертиз, решается вопрос об объявлении мужчине подозрению в совершении преступления и избрании меры пресечения. Девочку из семьи временно забрали.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы для этих двух злоумышленников. Продолжается следствие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что под Николаевом отчим изнасиловал 13-летнюю падчерицу, воспользовавшись тем, что ее матери не было дома.

Фото: sud.ua

203 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Шойгу восемь лет на боевом посту: Российская армия прошла проверку Сирией
Шойгу восемь лет на боевом посту: Российская армия прошла проверку
Джонни Деппа заставили уйти из франшизы "Фантастические твари"
Джонни Деппа заставили уйти из франшизы "Фантастические твари"
Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Совершенно голую экс-солистку "ВИА Гры" засняли валяющейся посреди мусора с тиной на лобке
Совершенно голую экс-солистку "ВИА Гры" засняли валяющейся посреди
Власти Самары откроют более 1,4 тысячи ясельных мест к новому году
Власти Самары откроют более 1,4 тысячи ясельных мест к новому году
Внедрение новых подходов к профилактике правонарушений несовершеннолетних должно опираться на лучшие традиции – Денис Грибов
Внедрение новых подходов к профилактике правонарушений
Финальные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников проходят онлайн
Финальные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников
Эксперт сообщил, какую информацию о вас таят невинные фото в соцсетях
Эксперт сообщил, какую информацию о вас таят невинные фото в соцсетях
Эксперт: Спрос на доллары сократился
Эксперт: Спрос на доллары сократился
Пушков оценил вероятность новой гражданской войны в США
Пушков оценил вероятность новой гражданской войны в США
Саакашвили обвинил власти Грузии в раздувании ковид-статистики
Саакашвили обвинил власти Грузии в раздувании ковид-статистики
Промзону "Коровино" на севере Москвы не планируют застраивать жильем
Промзону "Коровино" на севере Москвы не планируют застраивать жильем

Топ на сегодня

CNN: Трамп может обойти Байдена в одном из важных штатов
CNN: Трамп может обойти Байдена в одном из важных штатов
СВР России: Располагаем точными данными о сирийских боевиках в Карабахе
СВР России: Располагаем точными данными о сирийских боевиках
В Крыму назвали инициативу МИД Украины по полуострову дешевым пиаром
В Крыму назвали инициативу МИД Украины по полуострову дешевым пиаром
Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже со следующей недели
Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже со следующей недели
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах

Еще по теме

Мать знала, но не реагировала? На Одесчине 13-летняя девочка обвинила отчима в изнасиловании
Отчима пропавшей под Астраханью девочки подозревают в истязании ребенка
23-летний патрульный устроил смертельное ДТП в Волынской области
На Харьковщине в детей бросили «коктейль Молотова»