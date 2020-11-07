Доказала экспертиза ДНК: в Волынской области 13-летняя девочка родила от 63-летнего отчима

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Волынской области правоохранителями был установлен вопиющий случай насилия над несовершеннолетней: 13-летняя девочка систематически подвергалась сексуальным домогательствам со стороны 63-летнего отчима и в итоге родила от него ребенка.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области.

«Еще в июне 2020 года к Иваничевского отделение полиции поступило сообщение о том, что во время проверки по месту проживания одной из неблагополучных семей в районе выявили беременную 13-летнюю девочку. По указанному факту следователи открыли уголовное производство. Во время досудебного расследования, в частности, после проведения ДНК-экспертизы полицейские установили, что к изнасилованию девочки причастен ее 63-летний отчим», — говорится в сообщении.

В настоящее время суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мама-подросток находится под наблюдением врачей.

Еще один подобный случай зафиксирован в Киверцевском районе области: к полиции на днях поступила информация о возможном совершении сексуального насилия жителем района в отношении малолетнего падчерицы. В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что 46-летний мужчина с 2018 по 2020 год неоднократно вступал в половые отношения со своей 13-летней падчерицей против ее воли. Мать не верила дочери, но ребенок, наконец, не выдержала и рассказала все руководителю местного отдела полиции.

По данному факту следователи также начали уголовное производство по ч.4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Сейчас по делу назначен ряд экспертиз, решается вопрос об объявлении мужчине подозрению в совершении преступления и избрании меры пресечения. Девочку из семьи временно забрали.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы для этих двух злоумышленников. Продолжается следствие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что под Николаевом отчим изнасиловал 13-летнюю падчерицу, воспользовавшись тем, что ее матери не было дома.

Фото: sud.ua