Джонни Деппа заставили уйти из франшизы "Фантастические твари"
"В свете последних событий мне бы хотелось поблагодарить всех, кто оказал мне поддержку. Меня очень тронули ваша любовь и забота, особенно в последние несколько дней. Мне бы также хотелось сообщить, что студия Warner Bros. попросила меня отказаться от роли Гриндевальда в "Фантастических тварях", и я с уважением отнесся к этой просьбе", – написал актер в своем инстаграме.
Он добавил, что собирается подать апелляцию и твердо намерен доказать, что обвинения в его адрес ни на чем не основаны.
проиграл в суде дело против газеты The Sun, которую обвинил в клевете, поскольку таблоид написал, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.
Джонни Депп играл главного героя франшизы – Геллерта Гриндевальда – в первых двух ее частях. Релиз третьего (уже без него) запланирован на 2021 год.
Изначально предполагалось, что всего фильмов будет пять и последний завершится исторической дуэлью между Геллертом Гриндевальдом и Альбусом Дамблдором.