Джонни Деппа заставили уйти из франшизы "Фантастические твари"

Влада Некрасова

. Джонни Депп заявил, что больше не будет играть темного волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе "Фантастические твари". Это инициатива студии Warner Bros., сообщает Variety.

"В свете последних событий мне бы хотелось поблагодарить всех, кто оказал мне поддержку. Меня очень тронули ваша любовь и забота, особенно в последние несколько дней. Мне бы также хотелось сообщить, что студия Warner Bros. попросила меня отказаться от роли Гриндевальда в "Фантастических тварях", и я с уважением отнесся к этой просьбе", – написал актер в своем инстаграме.

Он добавил, что собирается подать апелляцию и твердо намерен доказать, что обвинения в его адрес ни на чем не основаны.

проиграл в суде дело против газеты The Sun, которую обвинил в клевете, поскольку таблоид написал, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.

Джонни Депп играл главного героя франшизы – Геллерта Гриндевальда – в первых двух ее частях. Релиз третьего (уже без него) запланирован на 2021 год.

Изначально предполагалось, что всего фильмов будет пять и последний завершится исторической дуэлью между Геллертом Гриндевальдом и Альбусом Дамблдором.