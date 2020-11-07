Ефремов будет отбывать срок в колонии в Белгородской области

Алексей Вольцев

Осуждённый за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов этапирован в одну из колоний Белгородской области, сообщается на сайте газеты Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Михаил Ефремов из СИЗО-5 был этапирован в Белгородскую область для дальнейшего отбывания наказания», — говорится в сообщении.

8 июня в центре Москвы автомобиль с Ефремовым выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. В полиции впоследствии заявили, что актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Водитель фургона Сергей Захаров позднее скончался в больнице.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Московский городской суд 22 октября снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года с учетом того, что пострадавшей стороне были выплачены компенсации.