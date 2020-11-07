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Еще в 5 странах нашли связь между заражением коронавирусом и норками

Еще в 5 странах нашли связь между заражением коронавирусом и норками

В Испании, Италии, Нидерландах, Швеции и США выявили случаи заражения коронавирусом, связанные с фермами по разведению норок, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные ВОЗ.

О мутации коронавируса SARS-CoV-2 в организме норок ранее объявили власти Дании. В связи с чем они ввели специальные ограничения в Ютландии, где расположено большое число ферм по выведению этих животных, и распорядились забить все поголовье — до 17 млн особей. Также стало известно, что мутировавший вирус уже выявили у более чем 200 датчан на севере страны.

Датские власти убеждены, что мутация коронавируса может привести к тому, что разрабатываемые против него вакцины окажутся неэффективными. При этом ученые называют мутацию вирусов обычным явлением, не представляющим большой угрозы, отмечает "Интерфакс".

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По материалам: uposters.ru

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