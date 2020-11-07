Евросоюз ввел санкции против Лукашенко

Вадим Карасев

Евросоюз официально ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает Bloomberg.

Брюссель расширил черный список в связи со спорными президентскими выборами в Белоруссии, прошедшими 9 августа. В него включены Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Санкции предусматривают заморозку активов фигурантов на территории ЕС и запрет на их поездки в Европу.

В сентябре сообщалось, что страны ЕС не смогли ввести санкции против Лукашенко из-за позиции отдельных государств-членов, в частности Германии и Франции. 4 ноября появилась информация, что санкции в отношении руководства Белоруссии согласованы, оставалось их только официально утвердить.

