Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Финальные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников проходят онлайн

Финальные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников проходят онлайн

Финальные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников проходят онлайн

15 ноября будут подведены итоги Всероссийских спортивных соревнований для школьников – «Президентских состязаний», «Президентских спортивных игр» и Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов.

Финальные этапы проводятся в формате онлайн. Свои команды на «Президентские состязания» представили городские команды из 59 регионов и сельские – из 65.

Они продемонстрировали свою физическую подготовку на этапе «Эстафетный бег», знания в области физической культуры, спорта, олимпийского движения и достижений спортсменов нашей страны в теоретическом конкурсе. Завершающим этапом стал творческий конкурс, посвящённый 75-летию Победы. Он проходит под девизом «Это гордое слово – Победа!».

«Президентские спортивные игры» объединят ребят из 62 регионов, Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов – школьников из 45 регионов.

В программу состязаний входят два этапа – легкоатлетическая эстафета и конкурс «История наших игр», в котором участники соревнований демонстрируют знание родного края, его истории, культуры, традиций и спортивных достижений.

Все участники финального этапа Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников – «Президентских состязаний», «Президентских спортивных игр» и Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов – показывают высокий уровень физической подготовленности. Каждый участник и команды – финалисты спортивных соревнований проявляют силу характера, честное спортивное соперничество.

Победители и призёры всероссийских этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников будут награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами.

Участники соревнований получат свидетельство об участии и памятные сувениры.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Совершенно голую экс-солистку "ВИА Гры" засняли валяющейся посреди мусора с тиной на лобке
Совершенно голую экс-солистку "ВИА Гры" засняли валяющейся посреди
Власти Самары откроют более 1,4 тысячи ясельных мест к новому году
Власти Самары откроют более 1,4 тысячи ясельных мест к новому году
Внедрение новых подходов к профилактике правонарушений несовершеннолетних должно опираться на лучшие традиции – Денис Грибов
Внедрение новых подходов к профилактике правонарушений
Финальные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников проходят онлайн
Финальные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников
Эксперт сообщил, какую информацию о вас таят невинные фото в соцсетях
Эксперт сообщил, какую информацию о вас таят невинные фото в соцсетях
Эксперт: Спрос на доллары сократился
Эксперт: Спрос на доллары сократился
Пушков оценил вероятность новой гражданской войны в США
Пушков оценил вероятность новой гражданской войны в США
Саакашвили обвинил власти Грузии в раздувании ковид-статистики
Саакашвили обвинил власти Грузии в раздувании ковид-статистики
Промзону "Коровино" на севере Москвы не планируют застраивать жильем
Промзону "Коровино" на севере Москвы не планируют застраивать жильем
System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
Лунный день сегодня 7 ноября 2020 года
Лунный день сегодня 7 ноября 2020 года

Топ на сегодня

Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки
Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки
Лидеры Франции и Канады обсудили терроризм и Карабах
Лидеры Франции и Канады обсудили терроризм и Карабах
В девяти сельских школах Краснодарского края отремонтировали спортзалы
В девяти сельских школах Краснодарского края отремонтировали спортзалы
Слоты онлайн – самое лучшее развлечение без ограничений
Слоты онлайн – самое лучшее развлечение без ограничений
Пушков предупредил об интенсивной холодной войне в случае победы Байдена
Пушков предупредил об интенсивной холодной войне в случае победы

Еще по теме

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» проводятся в онлайн-формате
Финальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов пройдёт в новом формате
Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» завершилась военно-спортивная смена «Юнармеец»
Победители альтернативных ОИ соревнований получат от 1,7 до 4 млн рублей