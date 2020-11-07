Финальные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников проходят онлайн

Лидия Мартынова

15 ноября будут подведены итоги Всероссийских спортивных соревнований для школьников – «Президентских состязаний», «Президентских спортивных игр» и Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов.

Финальные этапы проводятся в формате онлайн. Свои команды на «Президентские состязания» представили городские команды из 59 регионов и сельские – из 65.

Они продемонстрировали свою физическую подготовку на этапе «Эстафетный бег», знания в области физической культуры, спорта, олимпийского движения и достижений спортсменов нашей страны в теоретическом конкурсе. Завершающим этапом стал творческий конкурс, посвящённый 75-летию Победы. Он проходит под девизом «Это гордое слово – Победа!».

«Президентские спортивные игры» объединят ребят из 62 регионов, Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов – школьников из 45 регионов.

В программу состязаний входят два этапа – легкоатлетическая эстафета и конкурс «История наших игр», в котором участники соревнований демонстрируют знание родного края, его истории, культуры, традиций и спортивных достижений.

Все участники финального этапа Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников – «Президентских состязаний», «Президентских спортивных игр» и Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов – показывают высокий уровень физической подготовленности. Каждый участник и команды – финалисты спортивных соревнований проявляют силу характера, честное спортивное соперничество.

Победители и призёры всероссийских этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников будут награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами.

Участники соревнований получат свидетельство об участии и памятные сувениры.