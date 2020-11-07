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Главой объединенной с Рошалем подмосковной Шатуры избран Алексей Артюхин

Главой объединенной с Рошалем подмосковной Шатуры избран Алексей Артюхин
Главой Шатуры Московской области после объединения с городским округом Рошаль решением местных парламентариев избран Алексей Артюхин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления информационной политики Подмосковья.

"6 ноября 2020 года в городском округе Шатура Московской области состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Артюхин Алексей Владимирович", - говорится в сообщении.

В Главном управлении территориальной политики Подмосковья РИА Новости пояснили, что Алексей Артюхин занимал пост главы Шатуры с 20 марта 2020 года, после объединения городов его вновь переизбрали.

В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Шатура избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, пояснили в пресс-службе.

С 2004 года пост главы Шатуры занимал Андрей Келлер, в феврале текущего года он сложил полномочия по собственному желанию.

# Политика
По материалам: ria.ru

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