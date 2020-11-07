Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Имя-оберег: 5 мужских имён, которые защитят от порчи и беды

Имя-оберег: 5 мужских имён, которые защитят от порчи и беды

Имена часто выступают в роли оберегов. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, какие пять мужских имен обладают самыми сильными оберегающими качествами, помогающими человеку преодолевать трудности или обходить их стороной.


Если вашего имени нет в нижеприведенном списке, то эксперты рекомендуют поставить на себя неперебиваемый оберег от сглаза, завистников и проблем. Эта универсальная защита поможет любому мужчине оставаться на волне удачи.

Виктор

Виктор означает «победитель». Мужчины, которые носят такое имя, часто встречаются с чем-то позитивным в своей жизни. Даже самые сложные дела заканчиваются для них успехом. Неудачи Виктору стоит расценивать как помощь Вселенной в поиске правильного пути. Скорее всего, за неудачей скрывается желание мироздания направить мужчину с таким именем в нужном направлении.

Игорь

Это имя — сильнейший оберег, который спасает мужчину от потери физических и моральных сил. Считается, что Игорь — это лучшее имя для защиты от сглаза, проклятий, порчи. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают также, что данное имя защищает не только самого мужчину, но и его любимую женщину и всю его семью. Игорь всегда наполнен силами и созидательной энергией.


Сергей

Сергей обладает ясным умом, который дает ему возможность принимать правильные решения вне зависимости от ситуации. Злые языки не заставят Сергея им повиноваться. Недоброжелатели и враги никогда не смогут обмануть мужчину с таким именем. Это имя-оберег позволяет мальчику, юноше и мужчине помнить о своих приоритетах, желаниях и оставаться мотивированным.

Валерий

Это имя-оберег дает мужчинам стойкость. Валерий всегда останется в строю, потому что его дух не сломить ни плохими новостями, ни выпадами врагов. Он всегда верит в себя и почти всегда остается на волне позитива. Валерий знает, что всё в его руках. Такая железобетонная уверенность в себе — результат воздействия имени на характер и биополе.

Виталий

Виталий — самый стойкий мужчина в плане здоровья. Даже если этим именем назвать хилого и слабого мальчика, он все равно не будет бояться более здоровых и сильных сверстников. Виталий еще и мудр не по годам, что тоже помогает ему бороться с неприятностями. Обладатель этого имени может иногда быть груб, но он умеет признавать свои ошибки.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

МИД Азербайджана заявил об обстреле здания консульства в Харькове
МИД Азербайджана заявил об обстреле здания консульства в Харькове
Имя-оберег: 5 мужских имён, которые защитят от порчи и беды
Имя-оберег: 5 мужских имён, которые защитят от порчи и беды
Литовский «Железный волк» показал свои клыки России
Литовский «Железный волк» показал свои клыки России
В Подмосковье назвали воспитателя года
В Подмосковье назвали воспитателя года
В Липецкой области завершилась акция «Дорога глазами детей»
В Липецкой области завершилась акция «Дорога глазами детей»
На Сахалине подвели итоги премии «Сахалинский маяк»
На Сахалине подвели итоги премии «Сахалинский маяк»
Ушел из жизни Михаил Жванецкий
Ушел из жизни Михаил Жванецкий
Актер "Штрафбата" угрожал взорвать банк в Москве
Актер "Штрафбата" угрожал взорвать банк в Москве
Связан с Навальным. В Омской области представили нового главу Минздрава
Связан с Навальным. В Омской области представили нового главу
Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с банковских карт
Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с банковских карт
Главой объединенной с Рошалем подмосковной Шатуры избран Алексей Артюхин
Главой объединенной с Рошалем подмосковной Шатуры избран Алексей
Вышел трибьют "Территория ДДТ" по случаю 40-летия группы
Вышел трибьют "Территория ДДТ" по случаю 40-летия группы

Топ на сегодня

«Роснефть» снизит поставки на Украину
«Роснефть» снизит поставки на Украину
СВР России: Располагаем точными данными о сирийских боевиках в Карабахе
СВР России: Располагаем точными данными о сирийских боевиках
В отношении водителя опрокинувшегося под Орлом автобуса завели дело
В отношении водителя опрокинувшегося под Орлом автобуса завели дело
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Платье Dior от бабушки и кеды: Юнис Кеннеди Шрайвер вышла замуж в Майами
Платье Dior от бабушки и кеды: Юнис Кеннеди Шрайвер вышла замуж в

Еще по теме

Имя-оберег: 5 женских имён, которые защитят от порчи и беды
Булавка от сглаза: как ее правильно приколоть и носить
Самые сильные домашние обереги от зла и неприятностей
Славянские обереги для мужчин