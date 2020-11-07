Имя-оберег: 5 мужских имён, которые защитят от порчи и беды

Вадим Карасев

Имена часто выступают в роли оберегов. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, какие пять мужских имен обладают самыми сильными оберегающими качествами, помогающими человеку преодолевать трудности или обходить их стороной.

Если вашего имени нет в нижеприведенном списке, то эксперты рекомендуют поставить на себя неперебиваемый оберег от сглаза, завистников и проблем. Эта универсальная защита поможет любому мужчине оставаться на волне удачи.

Виктор

Виктор означает «победитель». Мужчины, которые носят такое имя, часто встречаются с чем-то позитивным в своей жизни. Даже самые сложные дела заканчиваются для них успехом. Неудачи Виктору стоит расценивать как помощь Вселенной в поиске правильного пути. Скорее всего, за неудачей скрывается желание мироздания направить мужчину с таким именем в нужном направлении.

Игорь

Это имя — сильнейший оберег, который спасает мужчину от потери физических и моральных сил. Считается, что Игорь — это лучшее имя для защиты от сглаза, проклятий, порчи. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают также, что данное имя защищает не только самого мужчину, но и его любимую женщину и всю его семью. Игорь всегда наполнен силами и созидательной энергией.

Сергей

Сергей обладает ясным умом, который дает ему возможность принимать правильные решения вне зависимости от ситуации. Злые языки не заставят Сергея им повиноваться. Недоброжелатели и враги никогда не смогут обмануть мужчину с таким именем. Это имя-оберег позволяет мальчику, юноше и мужчине помнить о своих приоритетах, желаниях и оставаться мотивированным.

Валерий

Это имя-оберег дает мужчинам стойкость. Валерий всегда останется в строю, потому что его дух не сломить ни плохими новостями, ни выпадами врагов. Он всегда верит в себя и почти всегда остается на волне позитива. Валерий знает, что всё в его руках. Такая железобетонная уверенность в себе — результат воздействия имени на характер и биополе.

Виталий

Виталий — самый стойкий мужчина в плане здоровья. Даже если этим именем назвать хилого и слабого мальчика, он все равно не будет бояться более здоровых и сильных сверстников. Виталий еще и мудр не по годам, что тоже помогает ему бороться с неприятностями. Обладатель этого имени может иногда быть груб, но он умеет признавать свои ошибки.