Исторический музей запускает онлайн-проект, посвященный Музею Ленина

Влада Некрасова

Исторический музей запускает в субботу онлайн-проект, посвященный Музею Ленина, на сайте представлено около 500 экспонатов, и коллекция будет пополнятся, сообщила пресс-служба ГИМ в пятницу.

"Фонды Музея В.И. Ленина хранят коллекции художественной Ленинианы, фотографии, плаката, документов, мемориальных предметов – всего около 100 тысяч предметов. Самые ценные из них будут представлены в онлайн-формате", – говорится в сообщении.

По словам директора ГИМ Алексея Левыкина, после закрытия Музея Ленина в 1993 году вся его коллекция полностью сохранилась и перешла в фонды ГИМ.

"Мы периодически устраиваем тематические выставки, но пока не можем представить советский период в постоянной экспозиции. <...> Ресурс, который мы планируем развивать, позволит всем желающим познакомиться с этой коллекцией. Кроме того, ряд интереснейших материалов предоставили наши коллеги из Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ). Ряд архивных документов, ранее не публиковавшихся, можно увидеть на новом интернет-ресурсе", - приводит слова директора ГИМ пресс-служба.