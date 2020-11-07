Из Токио в Москву впервые за полгода вылетел регулярный рейс "Аэрофлота"

Влада Некрасова

Первый с конца марта регулярный рейс "Аэрофлота" вылетел из Токио в Москву без опоздания, сообщили РИА Новости в международном терминале токийского аэропорта Ханэда.

"Рейс "Аэрофлота" SU261 до Москвы вылетел вовремя, точнее, на две минуты раньше указанного времени", — отметил сотрудник службы аэропорта.

Последний регулярный рейс "Аэрофлота" Токио-Москва состоялся 29 марта, затем из-за пандемии регулярное сообщение прекратили. Последующие рейсы осуществляли по программе вывоза оставшихся за границей россиян.

Аврора" возобновил рейсы Токио-Владивосток один раз в неделю. С середины ноября по этому же маршруту возобновит полеты и авиакомпания S7 Airlines.