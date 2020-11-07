"Я потеряла ребенка": МакSим впервые раскрыла, как у нее случился выкидыш на позднем сроке беременности
37-летняя певица МакSим впервые поделилась болью от семейной трагедии - певица потеряла третьего ребенка. Об этом звезда откровенно рассказала Борису Корчевникову в шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1", сообщает "Вокруг ТВ".
В прошлом году певица МакSим попала в серьезную автомобильную аварию. Это стало причиной возникновения у певицы серьезных проблем со здоровьем.
Однако до ДТП в семье звезды случилось несчастье - МакSим потеряла третьего ребенка, находясь уже на позднем сроке. У певицы не получалось справиться с потерей - для артистки происшествие стало настоящим потрясением.
До трагедии звезда открыла свою школу искусств, однако после потери ребенка певице было тяжело ей заниматься и вообще смотреть на других детей, так как в каждом она видела своего нерожденного ребенка.
В результате исполнительница была вынуждена временно закрыть заведение - МакSим тогда сказала родителям и их детям, что ее семье необходимо срочно переехать.
Исполнительница наконец нашла в себе силы подтвердить слухи - из-за загруженного рабочего графика, проблем в личной жизни и прошлогоднего ДТП МакSим стала прикладываться к бутылке.
В результате популярная певица едва не погибла из-за своего пристрастия к алкогольным напиткам.
В настоящее время артистка испытывает вину перед своей старшей дочкой Александрой, наблюдавшей за тем, как ее мама постепенно катится на дно. "Я могла пить в одиночку. А дети? Сашка моя все понимала, она все время была рядом со мной и сильно переживала за меня. В таком состоянии я находилась довольно долго", — рассказала артистка.
Как писал NEWSTES, ранее певица МакSим призналась, что родилась с шестым пальцем.