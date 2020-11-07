"Я потеряла ребенка": МакSим впервые раскрыла, как у нее случился выкидыш на позднем сроке беременности

Вадим Карасев

37-летняя певица МакSим впервые поделилась болью от семейной трагедии - певица потеряла третьего ребенка. Об этом звезда откровенно рассказала Борису Корчевникову в шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1", сообщает "Вокруг ТВ".

В прошлом году певица МакSим попала в серьезную автомобильную аварию. Это стало причиной возникновения у певицы серьезных проблем со здоровьем.



Однако до ДТП в семье звезды случилось несчастье - МакSим потеряла третьего ребенка, находясь уже на позднем сроке. У певицы не получалось справиться с потерей - для артистки происшествие стало настоящим потрясением.

Маше было два года, когда я забеременела в третий раз. Я скрывала беременность. Я тогда очень сильно похудела, и организм дал сбой. Мне пришлось лечь на сохранение. Но, к сожалению, на большом сроке я потеряла ребенка. Это событие подкосило меня, как ничто в моей жизни

До трагедии звезда открыла свою школу искусств, однако после потери ребенка певице было тяжело ей заниматься и вообще смотреть на других детей, так как в каждом она видела своего нерожденного ребенка.

В результате исполнительница была вынуждена временно закрыть заведение - МакSим тогда сказала родителям и их детям, что ее семье необходимо срочно переехать.

Исполнительница наконец нашла в себе силы подтвердить слухи - из-за загруженного рабочего графика, проблем в личной жизни и прошлогоднего ДТП МакSим стала прикладываться к бутылке.

Да, я пила. Я не сразу объявила о своем уходе, рвалась в бой, но последствия аварии давали о себе знать — я уже не могла встать с кровати. Пила много алкоголя, и мой организм не был готов к таким испытаниями.

В результате популярная певица едва не погибла из-за своего пристрастия к алкогольным напиткам.

Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь там: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четырех за ночь заменили на новых. То есть никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают. Но даже это меня не испугало. Я спасалась спиртным эмоционально и физически...

В настоящее время артистка испытывает вину перед своей старшей дочкой Александрой, наблюдавшей за тем, как ее мама постепенно катится на дно. "Я могла пить в одиночку. А дети? Сашка моя все понимала, она все время была рядом со мной и сильно переживала за меня. В таком состоянии я находилась довольно долго", — рассказала артистка.

Как писал NEWSTES, ранее певица МакSим призналась, что родилась с шестым пальцем.