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Якутия получит дополнительно 93,8 млн рублей из федерального бюджета на создание новых мест в школах

Якутия получит дополнительно 93,8 млн рублей из федерального бюджета на создание новых мест в школах

Якутия получит дополнительно 93,8 миллиона рублей из федерального бюджета на создание новых мест в школах, сообщает Правительство Республики Саха (Якутия).

Такое распоряжение подписано председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Финансирование должно быть осуществлено в 2020 году. Средства предусмотрены в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Якутии Сергей Местников сообщил, что данные средства будут направлены на завершение строительства школы на 150 учащихся в селе Балыктах Мегино-Кангаласского улуса. Общая стоимость объекта составляет 307,4 миллиона рублей. Школу планируется ввести в декабре 2020 года.

«Благодаря реализации национального проекта «Образование» мы строим новые объекты общего и профессионального образования, обновляем материально-техническую базу новым, современным оборудованием.  В текущем году Правительством России был объявлен отбор заявок на выделение дополнительного финансирования в 2020 году. 1 сентября за подписью главы Якутии Айсена Николаева было направлено письмо в адрес Министерства просвещения России о выделении средств. По итогам отбора наша республика получила положительное решение. За это мы благодарны руководству Минпросвещения России. Наша главная задача – создать равные возможности для детей. Каждый ребенок республики должен получить качественное образование», – сказал Сергей Местников.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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