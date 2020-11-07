Экс-глава УФСИН Дагестана стал фигурантом еще одного уголовного дела

Анастасия Иванова

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы УФСИН Дагестана Муслима Даххаева, обвиняемого в эксплуатации заключенных для ремонта у себя дома и у своей матери, сообщает республиканское СУСК России.

В начале октября суд приговорил Даххаева к двум годам колонии-поселения за разглашение гостайны и злоупотребление должностными полномочиями во время работы главой ГУФСИН России по Ростовской области в мае 2019 года.