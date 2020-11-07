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Эксперт сообщил, какую информацию о вас таят невинные фото в соцсетях

Эксперт сообщил, какую информацию о вас таят невинные фото в соцсетях
Пользователям соцсетей давно известно, почему не стоит выкладывать в ленту фотографии личных документов, банковских карт или билетов. Такие данные могут сделать вас или ваше имущество легкой добычей злоумышленника. Однако даже вполне невинные фотографии, например, на фоне дома или школы, тоже могут таить в себе опасность, рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

"Сами по себе фотографии, может быть, и безобидны, но представим гипотетическую ситуацию: вы опубликовали фото своего дома, потом – фото своей новенькой PlayStation 5, большого телевизора или другой крупной покупки, потом уехали в отпуск, откуда тоже поделились фото с геопривязкой, и этой информации преступнику более чем достаточно, чтобы прийти, вскрыть квартиру и вынести ценные вещи", – предостерегает эксперт.

Облегчает задачу злоумышленникам и геометка на фотографиях, которая дает представление о ваших ежедневных маршрутах и местах, где вы бываете чаще всего. Таким образом, размещая фотографии и отмечая на них местонахождение, вы сами делаете половину работы злоумышленника – ему больше не придется следить за вами с помощью наружного наблюдения, поясняет она.


Насибулина.
# Россия
По материалам: ria.ru

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