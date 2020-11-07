Эксперт сообщил, какую информацию о вас таят невинные фото в соцсетях
"Сами по себе фотографии, может быть, и безобидны, но представим гипотетическую ситуацию: вы опубликовали фото своего дома, потом – фото своей новенькой PlayStation 5, большого телевизора или другой крупной покупки, потом уехали в отпуск, откуда тоже поделились фото с геопривязкой, и этой информации преступнику более чем достаточно, чтобы прийти, вскрыть квартиру и вынести ценные вещи", – предостерегает эксперт.
Облегчает задачу злоумышленникам и геометка на фотографиях, которая дает представление о ваших ежедневных маршрутах и местах, где вы бываете чаще всего. Таким образом, размещая фотографии и отмечая на них местонахождение, вы сами делаете половину работы злоумышленника – ему больше не придется следить за вами с помощью наружного наблюдения, поясняет она.
Насибулина.