Эксперт: Спрос на доллары сократился
Последние дни оказались для рубля позитивными, и отечественная валюта отыграла почти три рубля. Доцент кафедры финансового менеджмента Российского экономического университета кандидат экономических наук Аяз Алиев рассказал о факторах, которые способствовали укреплению рубля.
С другой стороны, как считает Аяз Алиев, геополитическая неопределенность и рост распространения заболевания в мире вынудили инвесторов вкладываться в более надежный инструмент — золото.
По его мнению, ещё один фактор — это возврат цен на нефть к уровню $ 40, что выступает фактором укрепления рубля.
Дальнейшее развитие событий, по его прогнозам, будет зависеть от риторики из США и окончательного состава Сената и Палаты представителей.«Также для рубля не менее важен дальнейший тренд нефтяных котировок, — резюмирует Алиев. — Резкое снижение цен на нефть может нивелировать последний рост от повышенного роста инвесторов к риску».