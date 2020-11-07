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Эксперт: Спрос на доллары сократился

Эксперт: Спрос на доллары сократился

Последние дни оказались для рубля позитивными, и отечественная валюта отыграла почти три рубля. Доцент кафедры финансового менеджмента Российского экономического университета кандидат экономических наук Аяз Алиев рассказал о факторах, которые способствовали укреплению рубля.

«Ключевым фактором выступила неопределенность в США. Рост вероятности победы Байдена вернул на рынок идею активных мер по стимулированию американской экономики, что повышает интерес инвесторов к рискам, — отмечает экономист. — Центральные банки вырабатывают новые монетарные стимулы для поддержки экономик, что повышает спрос на рисковые активы».

С другой стороны, как считает Аяз Алиев, геополитическая неопределенность и рост распространения заболевания в мире вынудили инвесторов вкладываться в более надежный инструмент — золото.

«В этой ситуации спрос на доллары сократился», — констатирует эксперт.

По его мнению, ещё один фактор — это возврат цен на нефть к уровню $ 40, что выступает фактором укрепления рубля.

«Но возможно временный отскок и цены могут вновь уйти вниз», — предупреждает экономист.

Дальнейшее развитие событий, по его прогнозам, будет зависеть от риторики из США и окончательного состава Сената и Палаты представителей.

«Также для рубля не менее важен дальнейший тренд нефтяных котировок, — резюмирует Алиев. — Резкое снижение цен на нефть может нивелировать последний рост от повышенного роста инвесторов к риску».
# Россия
По материалам: eadaily.com

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